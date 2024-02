Pan Wiesiek z Polsatu spytany o Katarzynę Dowbor. Wymowna reakcja!

Katarzyna Dowbor po zwolnieniu z Polsatu wróciła na stare śmieci... Zdradza co łączy ją z Filipem Antonowiczem!

Katarzyna Dowbor zwolniona z Polsatu znalazła pracę w TVP

Katarzyna Dowbor w zeszłym roku po 10 latach niespodziewanie została zwolniona z pracy przy programie "Nasz nowy dom", co wielu fanów przyjęło ze sporym niezadowoleniem. Nową prowadzącą została Elżbieta Romanowska, aktorka znana m.in. z serialu "Ranczo". Gdy wydawało się, że kariera telewizyjna Katarzyny Dowbor powoli zmierza ku końcowi, na początku 2024 roku dziennikarka zasiliła szeregi TVP, zostając jedną z prowadzących program "Pytanie na śniadanie". Z kolei w ekipie "Naszego nowego domu" został Wiesław Nowosybilski, czyli sympatyczny pan Wiesiek, który pełni funkcję kierownika budowy. Mężczyzna pojawił się na imprezie z okazji wiosennej ramówki Polsatu. Portal Shownews.pl zapytał go o Katarzynę Dowbor. Jego reakcja była wymowna.

Pan Wiesiek z Polsatu wymownie o Katarzynie Dowbor. "Pozytywnie oceniam tę zmianę"

Początkowo pan Wiesiek z Polsatu wydawał się być nieco zmieszany tym pytaniem. - Katarzyna jest stworzona do programu na żywo, więc wydaje mi się, że tutaj się odnajdzie - stwierdził po chwili, odnosząc się do pracy Katarzyny Dowbor w "Pytaniu na śniadanie". - Zresztą Kasia się odnajdywała w każdej sytuacji: czy u nas, czy w innym programie, także jest stworzona do tego po prostu. Pozytywnie oceniam tę zmianę. Kasia się wszędzie sprawdzała, także wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Oczywiście, dla Kasi nie ma rzeczy niemożliwych! - ocenił Wiesław Nowosybilski.

