Stuu wydał oświadczenie? „Nie mogłem na nikogo liczyć”

Pandora Gate. Stuu publikuje oświadczenie

Stuart B. nie miał gdzie opublikować swojego oświadczenia. Dlatego rzekomo przesłał je do Amadeusza, który postanowił pomóc w koledze. Amadi zaznacza, że on nie będzie przekonywał, czy do sztuczna inteligencja czy nie.

Stuu w swoim nagraniu zaznacza, że nagrywa filmik, bo może coś jemu się stać, a chce się do wszystkiego odnieść. Nagranie miało powstać 13 października 2023 roku. Jak zaznaczył, skończył karierę, ponieważ jego mama poważnie zachorowała.

Opowiedział też o zdarzeniach w Luton, że faktycznie go zaatakowano i pobito. Stuart B. dodaje, że wszyscy na niego wydali wyrok, zanim cokolwiek powiedział. Według niego próbował kontaktować się z polskimi służbami i chciał współpracować. Nikt nie chciał go wysłuchać.

- Już zostałem skazany. Na swoje. To, co się dzieje, to jest jak polowanie na wiedźmy. Zastanawiam się, czy dla swojego bezpieczeństwa mam wyjechać i powiedzieć swoją prawdę, czy zostać, aby chronić mamę. Nie mam pojęcia co robić, dlatego to nagrywam – powiedział Stuu.

Jego prawnik też miał się skontaktować z Wardęgą i Konopksyy’m. Mieli oni nie odpisać. Wszyscy od razu mieli go skazać.

- Liczyłem na polskie służby, żeby odpowiednio zareagowały i dały mi szansę wyjaśnić tę sprawę. Nie w internecie, gdzie wszystko i tak zostaje przekręcone. Prawda jest taka, że teraz nie mam, gdzie przedstawić swojej prawdy. Zostałem skazany bez żadnego przesłuchania. Przez całą Polskę, polskich polityków, premiera Polski, zanim cokolwiek zdążyłem pokazać. Werdykt wydano, już nic nie zmienię – powiedział Stuu w nagraniu.

Jak zaznacza Stuu, nie ukrywał się w Wielkiej Brytanii. Normalnie funkcjonował.

PashaBiceps chce czyszczenia internetu. Mocno o Pandora Gate | Koloseum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pandora Gate. Stuart B zatrzymany w Anglii. Będzie przetransportowany do Polski?

Polska prokuratura wydała specjalne pismo, w którym oświadczono, że toczy się postępowanie i Stuart B. jest poszukiwany.

- Główny podejrzany w #pandoragate Stuart K., znany jako Stuu, został zatrzymany na podstawie polskiego listu gończego w Wielkiej Brytanii. Warszawska prokuratura już podjęła działania zmierzające do przekazania youtubera polskim organom ścigania. Za czyny o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich grozi mu do 15 lat więzienia - napisał na portalu X Zbigniew Ziobro.

Wniosek o wydanie podejrzanego dotarł już do władz brytyjskich.