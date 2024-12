Pani Sylwia z teleturnieju "Jeden z dziesięciu" przekazała radosne wieści. Do asystentki Tadeusza Sznuka płyną gratulacje

Miesięcznica pojednania Dody z Edytą Górniak. Nagle jedna wypaliła: "Nie wiem, co mi odbiło"

Choć w programie „Jeden z dziesięciu” nie pojawia się na ekranie tak często jak legendarny prowadzący Tadeusz Sznuk, Sylwia Toczyńska jest ważną częścią zespołu stojącego za sukcesem teleturnieju. To ona odpowiada za sprawne funkcjonowanie kulis show, koordynację uczestników i pomoc przy realizacji odcinków – jednym słowem, osoba od zadań specjalnych. Wręczanie kuferków, za sprawą którego zdobyła ogromną sympatię i rozpoznawalność, to tylko jedno z jej zadań. Teraz jednak czeka ją bardzo odpowiedzialna i ekscytująca rola – bycie mamą!

Pani Sylwia z "Jedenego z dziesięciu" urodziła córeczkę

Gdy pani Sylwia zniknęła z ekranów, fani niepokoili się jej przedłużającą nieobecnością, pospieszyła więc z uspokajającą wiadomością:

Zastanawialiście się, dlaczego zabrakło mnie w teleturnieju. Jestem pełna radości, wzruszenia i wdzięczności, że mogę podzielić się z Wami nowiną o naszym małym wielkim cudzie. Będę mamą! Czeka nas wyjątkowa przygoda i jak ostatnio usłyszałam życie w 4D.

- pisała jesienią do swoich obserwatorów.

Zaś w poniedziałek 15 grudnia przekazała wyczekiwane wieści. Na świecie pojawiła się córeczka pani Sylwii, która mama przywitała:

Witaj Kwiatuszku!

Choć Sylwia Toczyńska nie zdradziła jeszcze innych szczegółów, to z postu wnosimy, że zarówno mama, jak i maluszek czują się dobrze, a cały zespół „Jednego z dziesięciu” cieszy się razem z nią. Narodziny dziecka to zawsze piękne wydarzenie, ale w tym przypadku radość jest podwójna – widzowie czują się związani z ekipą programu, który od lat dostarcza nie tylko emocji, ale i inspiracji. Informacja o narodzinach dziecka Sylwii szybko dotarła do wiernych fanów teleturnieju, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych zaczęli przesyłać gratulacje i ciepłe słowa dla świeżo upieczonej mamy.

Co dalej z panią Sylwią w programie?

Nie wiadomo jeszcze, jak macierzyństwo wpłynie na zawodową aktywność Sylwii w teleturnieju. Ale znając jej zaangażowanie i zorganizowanie, możemy być pewni, że świetnie pogodzi obie te role. Być może maluszek stanie się najmłodszym fanem „Jednego z dziesięciu”! Jednak już kilka tygodni temu przyznała, że tęskni za studiem i dała do zrozumienia, że wróci na ekrany, gdy tylko będzie mogła:

Muszę przyznać, że tęsknię za studiem, naszą niezastąpioną ekipą realizacyjną, rozmowami z zawodnikami, atmosferą i TYM głosem. Do miłego zobaczenia!

Serdeczne gratulacje dla Sylwii Toczyńskiej i jej rodziny – niech ten nowy etap życia będzie pełen miłości, spokoju i pięknych chwil!

Kim jest Sylwia Toczyńska?

Sylwia Toczyńska w 2011 roku zdobyła tytuł Miss Województwa Lubelskiego i reprezentowała swój region podczas konkursu Miss Polonia. Znana jest z pracy przy teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Ukończyła studia na Wydziale Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, a także na Uniwersytecie Warszawskim. Jej profil na Instagramie śledzi obecnie około 5 tysięcy fanów.