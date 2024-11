Partner Michała Kassina zatrzymany przez policję w drodze do studia "Tańca z gwiazdami". Niewiarygodne, z kim go pomylili

Jakub Pursa to utalentowany tancerz, choreograf i pedagog, który zdobywa uznanie na polskiej i międzynarodowej scenie tanecznej. Jego wyjątkowe podejście do sztuki tańca, w połączeniu z techniką i oryginalnością, sprawia, że jest jednym z najbardziej obiecujących twórców młodego pokolenia. Pursa ma na swoim koncie zarówno liczne osiągnięcia indywidualne, jak i znaczący wpływ na rozwój swoich podopiecznych. W swojej pracy łączy innowacyjne pomysły choreograficzne z głębokim zaangażowaniem w rozwój swoich podopiecznych.

Jakub Pursa to choreograf znany z "Tańca z gwiazdami"

Choreografie Jakuba Pursy można podziwiać między innymi w "Tańcu z gwiazdami". To on przygotował zwycięski taniec współczesny Anity Sokołowskiej i Jacka Jeschke w poprzedniej edycji show. Pojawił się również ze zwycięzcami na parkiecie w tym występie. Mocno przyczynił się również do znakomitej pozycji Roxy Węgiel w 14. sezonie. Młodej piosenkarce partnerował wtedy Michał Kassin, prywatnie partner Pursy. Para zajęła drugie miejsce.

Policja wylegitymowała Pursę w drodze do studia Polsatu

Również w obecnej edycji TzG Jakub Pursa bierze aktywny udział, współtworząc układy i przygotowując gwiazdy i tancerzy do kolejnych wyzwań. W niedzielne przedpołudnia zawsze śpieszy do studia Polsatu, jak sam przyznał, dla wygody wybiera w takie dni dres zamiast elegantszej stylizacji. Może właśnie ta stylówka sprawiła, że policjanci wzięli go za dilera.

Kilka chwil temu zostałem spisany przez policję, która podejrzewała mnie o nielegalny handel substancjami psychoaktywnymi. Zapewne włosy i dresik, w który byłem ubrany do pracy, spowodowały, że padły takie podejrzenia...

- poinformował na InstaStories. Szybko jednak dodał, że pomyłkę błyskawicznie udało mu się wyjaśnić:

Szybko wytłumaczyłem panom, że jadę do pracy do studia Polsatu na nagrania "Tańca z Gwiazdami". Jeden z panów stwierdził, że ogląda ten program i jak zobaczył nazwisko, to nawet ośmielił się stwierdzić, że mnie kojarzy.

W kolejnym nagraniu tancerz przyznał natomiast, że jednak nie uczy się na błędach i śpiesząc do pracy na kolejne treningi, ponownie wybrał dres.

