Patrycja Markowska znienacka o wpadce z udziałem męża: "Mogłam się tego domyślić"

Mogłam się tego domyślić. Mój mąż dzień wcześniej wszedł do tego basenu w białym t-shircie, który zabarwił się i zmienił kolor na zielony. Powinno nam to było dać do myślenia, ale w ferworze emocji nikt nie zwrócił na to należytej uwagi. Najbardziej bałam się, że naprawdę źle widzę i ten wzrok nie wróci. Pojawia się wtedy taka paranoja. Od dziecka mam wadę wzroku, więc nie chciałabym jej jeszcze pogłębić.