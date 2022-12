Paula Wilk i Mikołaj Cieśla byli uczestnikami programu "Love Island", choć nie znaleźli się w tych samych edycjach. Mikołaj był w 2. i 5. edycji show, a Paula uczestniczyła w ostatniej odsłonie programu. Żadne z nich nie znalazło miłości podczas swojej telewizyjnej przygody z randkowaniem. Od jakiegoś czasu oboje wysyłali za to sygnały w mediach społecznościowych, które mogły świadczyć o tym, że może ich łączyć coś więcej, niż tylko przyjaźń. Fani podejrzewali związek i - jak się teraz okazuje - przeczucie ich nie myliło. Paula i Mikołaj właśnie ogłosili, że są parą. Na Instagramie pojawiło się wymowne zdjęcie - w dodatku z maluszkiem na rękach.

Paula i Mikołaj z "Love Island" potwierdzili związek! Pozują z maluszkiem na rękach

Paula i Mikołaj z "Love Island" uśmiechają się do fanów ze zdjęcia, które Paula dodała na Instagrama. Na rękach mężczyzny możemy dodatkowo zobaczyć śpiącego maluszka - to piesek rasy chihuahua.

"Czasami wystarczy się rozejrzeć dookoła siebie... A więc tak! Jesteśmy razem", napisała Paula Wilk.

W komentarzach od razu posypały się pozytywne komentarze. "Gratki, ale serio chyba każdy się kapnął wcześniej! Miki, w końcu kobieta, a nie dziecko do wychowania", "Po Waszych wspólnych relacjach było to wiadome już dawno", "Jedna z fajniejszych babek i jeden z fajniejszych facetów z Love Island. Nie mogli Was dać do tej samej edycji?", czytamy. Pojawiły się też uszczypliwe komentarze, ale para postanowiła nie reagować. Poniżej znajdziecie ich wspólne zdjęcie!

