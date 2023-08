Paulina Krupińska kipi szczęściem! Udało się! "Moja maleńka"

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka długo zwlekali ze ślubem. Najpierw na świat przyszły ich dzieci, a dopiero potem stanęli na ślubnym kobiercu. Ich związek bywa burzliwy, ale małżonkowie zawsze na siebie mogą liczyć. Na Paulinę Krupińską liczyć może także jej ukochana babcia, którą właśnie pokazała na Instagramie. - Moja maleńka Babunia. Była dzisiaj ze mną i z moją mamą w Łazienkach Królewskich, prawie 2 h spacerowania i cieszenia się wspólnym babskim czasem. #bezcennechwile - podpisała uroczą fotografię żona Sebastiana Karpiel-Bułecki. Patrząc na zdjęcie, wiadomo już dlaczego Paulina Krupińska nazywa babcię "maleńką". Modelka jest bowiem od niej wyższa o jakieś dwie głowy! Co ciekawe, my widzimy podobieństwo babci do córki Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiel-Bułęcki (pod artykułem prezentujemy galerię zdjęć ich pociechy). Zagadkę różnicy wzrostu pomiędzy byłą Miss Polonia a jej babcią próbowała zagłębić m.in. Edyta Golec. - Paula, a czy chociaż dziadek był wysoki? - zapytała. - decydowanie wyższy. Ale wzrost to geny ze strony taty rodziny - odparła Paulina Krupińska.

Paulina Krupińska nie mieszka na Podhalu! Mówi, do kogo należy dom w górach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.