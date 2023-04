Paulina Krupińska pokazała córkę! Antosia to skóra zdjęta z ojca?

Tak wygląda 8-letnia córka Pauliny Krupińskiej i Sebastian Karpiel-Bułecki! Gwiazda pokazała Antosię z profilu

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są małżeństwem od niespełna pięciu lat, a związek tworzą od dziewięciu lat. Gwiazdorska para doczekała się dwójki dzieci. W 2015 roku urodziła się ich córka Antonina, a w 2017 roku syn Jędrzej. Paulina Krupińska mimo sporej aktywności w mediach społecznościowych rzadko uchyla rąbka rodzinnej tajemnicy i unika pokazywania swoich dzieci. Jednak od czasu do czasu robi wyjątek. Tym razem na Instagramowym profilu modelki i prezenterki pojawiła się prawdziwa gratka dla jej fanów. Paulina Krupińska postanowiła z okazji przygotowań do Wielkanocy pokazać twarz swojej córeczki z profilu. Na świątecznym zdjęciu zarówno Paulina Krupińska, jak i 8-letnia Antosia ubrane są w piękne góralskie stroje, a Paulina całuje Antosię. "Tosińka🤍 Świętujecie dalej?" - podpisała zdjęcie Miss Polonia 2012.

Do kogo jest podobna córka muzyka i Miss Polonia 2012? "Córcia to cały tatko"

Fani oczywiście rozpływają się w zachwytach: "Ale piękne góraleczki. Hej!", "Piękne dziewczyny!" - możemy przeczytać na Instagramowym profilu Pauliny Krupińskiej. Fani zastanawiają się też, do kogo jest bardziej podobna Antonina, do mamy, a może do taty? "Córcia to cały tatko" - napisała jedna z obserwatorek, ale inna zauważyła, że dziecko jest za mało widoczne, by móc zdecydować. A może jednak?..

Sonda Czy lubisz programy z Pauliną Krupińską? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania

Gwara góralska. Czy potrafisz dogadać się z Góralem? Pytanie 1 z 15 Popularne dutki, to nic innego niż: pamiątki góralskie dachówki pieniądze Dalej