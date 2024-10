Paulina Smaszcz komentuje rozstanie Dody z Pachutem. Ma jedną radę: "uciekać od takich mężczyzn"

Paulina Smaszcz to postać, która wywołuje bardzo skrajne emocje w świecie mediów i biznesu. Z jednej strony jest uosobieniem silnej, niezależnej kobiety, która odnosi sukcesy zawodowe, z drugiej – często budzi kontrowersje swoim zachowaniem i wypowiedziami, szczególnie po burzliwym rozwodzie z Maciejem Kurzajewskim. Przez lata kariery piastowała wiele prestiżowych stanowisk, a także była związana z TVN i TVP jako prezenterka programów telewizyjnych. Jej działalność na rzecz kobiet jest istotna, jednak nie da się ukryć, że jej życie zawodowe i osobiste często przeplatają się w mediach w sposób, który stawia ją w centrum licznych kontrowersji​.

Smaszcz niejednokrotnie wypowiadała się otwarcie o trudnych momentach swojego życia, w tym o depresji i poważnych problemach zdrowotnych, co budzi mieszane reakcje – niektórzy podziwiają jej otwartość, inni krytykują za zbytnie uzewnętrznianie się. Celebrytka regularnie też podgrzewa atmosferę wokół siebie, komentując różne wydarzenia. Trudno jednak ocenić, na ile to jest przemyślana strategia. Impulsywne komentarze i emocjonalne wynurzenia sprawiają, że o kobiecie-petardzie mówi się dużo, ale często niezbyt pochlebnie.

Paulina Smaszcz ma wyrobioną opinie niemal na każdy temat, więc porozmawiać można z nią właściwie o wszystkim. Zapytana o atmosferę wokół rozstania jednej z najgorętszych par polskiego show-biznesu - Doroty Rabczewskiej i Dariusza Pachuta, bez wahania skomentowała sprawę. Gdy dziennikarz "Plotka" zapytał ją o "łowców celebrytek" przyznała, że spotkała takich wielu.

Wielu takich poznałam. To można rozpoznać po kilku pytaniach. Kobieta bardzo szybko się orientuje, gdy po kilku dniach znajomości taki mężczyzna mówi już, że kocha. Że wniosła w jego życie wszystko to, czego nie miał. To już oznacza, że on jest zaburzony. Nie wierzę w takie wyznania. Poza tym, gdy zaczyna mówić źle o poprzednich kobietach, albo matkach swoich dzieci - absolutnie spławiam natychmiast i jestem wtedy bardzo ostra.