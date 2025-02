Paulina Smaszcz skończyła 52 lata. Pokazała goły brzuch. "Jestem babcią"

Autor:

Paulina Smaszcz dawniej funkcjonowała jako Smaszcz-Kurzajewska, jednak po rozwodzie z Maciejem Kurzajewskim pozbyła się drugiego członu. Drogi tej dwójki dawno się rozeszły, ale... nie do końca, bo wciąż przecinają się w sądzie. Dziennikarka nie ukrywa tego, co myśli o eksmężu, a ten reaguje pozwami.

Ostatnio gwiazda telewizji wyjawiła, że jej były partner oraz synowie mieli naśmiewać się z niej, gdy ciężko chorowała i wróciła do domu ze szpitala, nie mogąc w pełni funkcjonować. Teraz Smaszcz postanowiła celebrować w sieci swoje 52. urodziny. Pokazała krótkie nagranie, które okrasiła długim wpisem. Wspomniała o byciu babcią!

Paulina Smaszcz skończyła 52 lata. Pokazała nagranie

Na instagramowym profilu Smaszcz pojawił się filmik z, jak można się domyślać, sesji zdjęciowej. Paulina pozowała ubrana w jasne spodnie, kusy top i srebrne sandałki. Wyglądała świetnie i zupełnie nie na swój wiek!

Co napisała? Stwierdziła, że żyje według własnych wartości i ma kręgosłup moralny. Podziękowała swoim przyjaciołom. Nie mogła nie wspomnieć o synach.

"52 lata. Pod prąd, bezwstydnie sięgając po swoje, bez zmuszania się do innych, z prawdą w sercu i na ustach, żyję według własnych wartości. Mam kręgosłup moralny, który chciano nagiąć, przekręcić, złamać, ale nie udało się nikomu, bo jestem samoświadoma swoich zalet i wad, kompetencji, edukacji, doświadczeń. Fizycznie mnie złamano, ale każdego dnia ćwiczę, staram się, walczę, żeby było godnie. Jestem wystarczająca dla siebie i moich przyjaciół. Dziękuję moim przyjaciołom, że są 24h. Kocham Was. Jestem Mamą najlepszą, jaką umiem być, bo to Franek i Julian byli, są i zawsze będą moją karierą. Dziękuję za każdy dzień i chwilę. Moje życie bez Was byłoby pozbawione sensu. Kocham Was" - zaczęła.

I dodała, pisząc o ukochanej wnuczce:

Jestem Babcią szalenie zakochaną w mojej D. i w tym jej beztroskim uśmiechu, który rozświetla świat. Dałaś w moim życiu promyk, powietrze, skrzydła, by wytrwać, by pielęgnować tę miłość. Kocham Cię.

Urodziny to czas podsumowań. Smaszcz też to zrobiła. "Inni będą pluć za plecami"

Przy okazji urodzin dziennikarce zebrało się na podsumowania:

Kiedy patrzę łagodnie na życie, mówię "dziękuję za wszystko, co mi przyniosło". Kiedy patrzę ze smutkiem, mówię "dziękuję za lekcje, bo nikt nie podejmuje tylko dobrych decyzji, bo to właśnie błędy i porażki nas rozwijają". Jestem szczęśliwa, że mogę działać na rzecz kobiet. Pokazywać im prawdziwe oblicze kobiecych zmagań, historie kobiet po przejściach, ale też dawać im narzędzia, wiarę, energię, siłę, wsparcie jak się podnieść, odnaleźć, zbudować swoją wartość, energię, kompetencje, myślenie, by mogły znowu czuć tę radość życia i z życia.

Smaszcz podkreśliła:

Nie ma się czego bać! Trzeba próbować i iść do przodu z podniesioną dumnie głową. Inni będą zawsze gadać, obgadywać, pluć za plecami, bo po prostu boją się, że wzrośniesz jeszcze silniejsza, mądrzejsza, inspirująca i piękniejsza. Warto zawalczyć o siebie, niezależnie od wieku i przyniesionych przez los sytuacji. Dziękuję za tyle pięknych życzeń od Was. Dziękuję za Was.

