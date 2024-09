Paweł Deląg bez owijania w bawełnę o ślubie! Podał imię i nazwisko

Paweł Deląg związki. Z tymi kobietami spotykał się aktor

Paweł Deląg w przeszłości spotykał się z wieloma kobietami. Aktor znany m.in. z ról w filmach ("Młode wilki", "Quo vadis" czy "Chłopaki nie płaczą") i serialach (m.in. "M jak miłość", "Przyjaciółki" czy "Na dobre i na złe") ma dwóch synów ze związków nieformalnych - Pawła juniora i Mikołaja. Swego czasu pojawiały się absurdalne plotki o tym, jakoby Paweł Deląg miał byc gejem. On sam jednoznacznie podkreślił, że nie jest osobą LGBT. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" zdecydował się wyznać prawdę o sobie.

Chcę być człowiekiem. Wrażliwym człowiekiem. I przedkładam to nad bycie napakowanym białym facetem, który broni jakichś swoich niby-świętych zasad. Tak postępuję i w życiu, i w pracy. Wybieram to, co dla mnie ważne, bo czyni mnie lepszym. Uważam, i to opowiadam także w swoich filmach, które reżyseruję i produkuję, że najważniejsza jest w nas ta iskierka, ta wolność, niezgoda na zło i brud. I – teraz jest ten moment, kiedy to powiem – jest to dla mnie ważne jako dla heteroseksualnego mężczyzny. Choć czuję się niezręcznie, mówiąc to, ale chcę to powiedzieć, bo taki jestem

- zaznaczył Paweł Deląg. Co go związków z kobietami, to media rozpisywały się o jego relacjach m.in. z Marią Seweryn, Patrycją Markowską, Dominiką Kulczyk, Bogną Sworowską czy z Agnieszką Sienkiewicz. W zeszłym roku aktor w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Michałem Kędzierskim wyznał, że jest w związku. Z kolei w ostatnie wakacje Beata Tadla pokazała w sieci zdjęcie, na którym Paweł Deląg przytula kobietę o imieniu Patrycja. Wszystko wskazuje na to, że to ona jest partnerką gwiazdora.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Pawła Deląga z tajemniczą partnerką

Paweł Deląg o ślubie. Zdradził imię i nazwisko kobiety

W najnowszej rozmowie z Żurnalistą Paweł Deląg wprost został zapytany o to, czy ślub to coś, czego w życiu ma zabrakło i czy był ktoś, z kim był bliski wstąpienia w związek małżeński. Aktor odpowiedział bez owijania w bawełnę. Przyznał, że o ślubie nie marzy.

Żałuje, że to się nie wydarzyło, aczkolwiek nigdy to nie było moim marzeniem

- uzupełnił. Paweł Deląg przyznał też, że jest jedna kobieta, z którą był bliski ślubu. Zdradził nawet jej imię i nazwisko. Chodzi o Emmę Kiworkową, polsko-ormiańską lekarkę i działaczkę społeczną. Para była nawet zaręczona. Po rozstaniu z aktorem pani doktor wzięła ślub ze Zbigniewem Prokopowiczem.

Sonda Paweł Deląg pasuje do Patrycji? Tak Nie Nie obchodzi mnie to Za wcześnie, by oceniać