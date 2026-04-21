Paweł Wawrzecki ma 44-letnią córkę, będzie się nią opiekował do końca życia. "Ani dawano 2 lata"

Paweł Wawrzecki został ojcem jako 32-latek. Córka urodziła się z poważną chorobą

Paweł Wawrzecki ożenił się z Barbarą Winiarską w 1976 r. Kilka lat później doczekali się upragnionego maleństwa. Nie wiedzieli, że czeka ich dramatyczna walka o zdrowie córeczki. Ich jedyne dziecko, Anna, od urodzenia cierpi na porażenie mózgowe i wymaga stałej opieki. Po śmierci Barbary w 2002 roku aktor został z tym wszystkim sam. I nie odszedł ani na krok! To on gotuje, sprząta, dba o rehabilitację i codzienne funkcjonowanie córki, która, choć dorosła, nie jest w stanie żyć samodzielnie.

Ich codzienność to nie bajka, lecz ciężka praca i ogromne poświęcenie. Wawrzecki robi wszystko, by córka była w jak najlepszej formie. Zapewnia jej spacery, ćwiczenia, masaże. Mimo to zdrowie kobiety bywa coraz słabsze, a choroba daje o sobie znać z każdym rokiem.

Ani dawano dwa lata życia. Kiedy skończyła dwa lata, było rzeczywiście źle. Leżała bez ruchu... Trzeba było do niej wstawać kilkanaście razy w nocy, prać to wszystko. Zmienialiśmy się stale, potem Baśka zaczęła z Anią spać. I już nie myśleliśmy, czy my jesteśmy fajną parą - opowiadał w Wysokich Obcasach.

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem to mnóstwo pracy i wyrzeczeń. Wawrzecki wie o tym najlepiej.

Jak się urodziła, to my wtedy o tym nie wiedzieliśmy. (...) Moja była wcześniakiem. Nie wiedzieliśmy, że jest losowo obciążona. Dopiero zorientowaliśmy się gdzieś w okolicach września następnego roku - wyznał aktor w podcaście Złota Scena.

Wawrzecki szczerze o ukochanym dziecku

Najbardziej poruszają słowa Wawrzeckiego o przyszłości. Aktor nie ukrywa ogromnego lęku: co stanie się z Anią, gdy jego zabraknie? W jednym z wywiadów wyznał wprost, że wolałby, aby to ona odeszła przed nim. To wyznanie wstrząsnęło opinią publiczną i pokazało skalę jego troski oraz bezradności.

Mimo wszystko Wawrzecki nie traci siły. Podkreśla, że córka jest inteligentna, wrażliwa i ma swoje pasje - kocha muzykę i sztukę. To właśnie dla niej Wawrzecki dzieli życie między pracą a domem, podporządkowując wszystko jej dobru.

To jest bardzo ciężkie. Ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tego, o czym mówimy. Myślałem, że wystarczy aspirynę dać, uczeszemy, wykąpiemy i będzie cacy. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że to jest na całe życie - podsumował gwiazdor w podcaście Złota Scena.

Po śmierci żony było mu wyjątkowo trudno. Później poznał swoją kolejną małżonkę - pobrali się w 2009 r. Ukochana aktora na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Tak wygląda grób Barbary Winiarskiej

32