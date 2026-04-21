Paweł Wawrzecki ma 44-letnią córkę, będzie się nią opiekował do końca życia. "Ani dawano 2 lata"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-04-21 11:53

Paweł Wawrzecki od lat mierzy się z dramatem, o którym wiele osób nie ma pojęcia. Choć na ekranie bawi miliony, w życiu prywatnym przyszło mu stoczyć najtrudniejszą rolę - ojca, który każdego dnia walczy o swoją ukochaną córkę. Jego Ania jest już 44-letnią, dorosłą kobietą, ale ze względu na chorobę, na którą cierpi od urodzenia, będzie pod opieką taty aż do końca jego życia.

Paweł Wawrzecki
Paweł Wawrzecki Paweł Wawrzecki Paweł Wawrzecki Paweł Wawrzecki
Paweł Wawrzecki został ojcem jako 32-latek. Córka urodziła się z poważną chorobą

Paweł Wawrzecki ożenił się z Barbarą Winiarską w 1976 r. Kilka lat później doczekali się upragnionego maleństwa. Nie wiedzieli, że czeka ich dramatyczna walka o zdrowie córeczki. Ich jedyne dziecko, Anna, od urodzenia cierpi na porażenie mózgowe i wymaga stałej opieki. Po śmierci Barbary w 2002 roku aktor został z tym wszystkim sam. I nie odszedł ani na krok! To on gotuje, sprząta, dba o rehabilitację i codzienne funkcjonowanie córki, która, choć dorosła, nie jest w stanie żyć samodzielnie.

Ich codzienność to nie bajka, lecz ciężka praca i ogromne poświęcenie. Wawrzecki robi wszystko, by córka była w jak najlepszej formie. Zapewnia jej spacery, ćwiczenia, masaże. Mimo to zdrowie kobiety bywa coraz słabsze, a choroba daje o sobie znać z każdym rokiem.

Ani dawano dwa lata życia. Kiedy skończyła dwa lata, było rzeczywiście źle. Leżała bez ruchu... Trzeba było do niej wstawać kilkanaście razy w nocy, prać to wszystko. Zmienialiśmy się stale, potem Baśka zaczęła z Anią spać. I już nie myśleliśmy, czy my jesteśmy fajną parą - opowiadał w Wysokich Obcasach.

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem to mnóstwo pracy i wyrzeczeń. Wawrzecki wie o tym najlepiej.

Jak się urodziła, to my wtedy o tym nie wiedzieliśmy. (...) Moja była wcześniakiem. Nie wiedzieliśmy, że jest losowo obciążona. Dopiero zorientowaliśmy się gdzieś w okolicach września następnego roku - wyznał aktor w podcaście Złota Scena.

Wawrzecki szczerze o ukochanym dziecku

Najbardziej poruszają słowa Wawrzeckiego o przyszłości. Aktor nie ukrywa ogromnego lęku: co stanie się z Anią, gdy jego zabraknie? W jednym z wywiadów wyznał wprost, że wolałby, aby to ona odeszła przed nim. To wyznanie wstrząsnęło opinią publiczną i pokazało skalę jego troski oraz bezradności.

Mimo wszystko Wawrzecki nie traci siły. Podkreśla, że córka jest inteligentna, wrażliwa i ma swoje pasje - kocha muzykę i sztukę. To właśnie dla niej Wawrzecki dzieli życie między pracą a domem, podporządkowując wszystko jej dobru.

To jest bardzo ciężkie. Ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tego, o czym mówimy. Myślałem, że wystarczy aspirynę dać, uczeszemy, wykąpiemy i będzie cacy. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że to jest na całe życie - podsumował gwiazdor w podcaście Złota Scena.

Po śmierci żony było mu wyjątkowo trudno. Później poznał swoją kolejną małżonkę - pobrali się w 2009 r. Ukochana aktora na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Mediateka ikona stacji
