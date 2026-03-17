Pedro Pascal nie do poznania na Oscarach 2026. Aktor zrezygnował ze swojego znaku rozpoznawczego

Niespodziewane zmiany wyglądu znanych osób regularnie budzą ogromne zainteresowanie, jednak najnowszy krok popularnego artysty wywołał prawdziwą sensację. Pedro Pascal postanowił całkowicie zmodyfikować swój styl i pojawił się na scenie podczas rozdania Oscarów 2026 jako wręczający statuetki w dwóch różnych dziedzinach filmowych. Widzowie mogli zobaczyć nie tylko brak jego charakterystycznego zarostu, ale wręcz zupełnie nową, odświeżoną wersję aktora.

Oscary 2026 i Pedro Pascal. Aktor w nowej odsłonie wręczał statuetki

Pięćdziesięciolatek wprawił publiczność w osłupienie swoim wizerunkiem podczas 98. ceremonii wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Organizatorzy powierzyli mu ważną rolę prezentera, który miał zaszczyt odczytać werdykt. Wspólnie z cenioną aktorką Sigourney Weaver przekazał statuetki twórcom nagrodzonym za najlepszą scenografię oraz za najlepsze efekty wizualne.

To właśnie aparycja artysty przyciągnęła najwięcej spojrzeń na najważniejszej filmowej imprezie roku. Najgorętsze dyskusje dotyczyły gładko ogolonej twarzy, ponieważ widzowie przyzwyczaili się do jego słynnego wąsa, który przez lata stanowił nieodłączny element wizerunku. Zmieniona fryzura, zupełnie inne oprawki okularów korekcyjnych oraz elegancki garnitur dopełniły dzieła i stworzyły wizerunek daleki od tego znanego z ekranów telewizorów.

Zaskoczenie fanów i teorie spiskowe wokół wizerunku artysty

Niezwykle grzeczna prezencja gwiazdora zszokowała miłośników kina do tego stopnia, że w przestrzeni internetowej zaczęły krążyć absurdalne domysły. Część internautów z niedowierzaniem przyjęła informację o tak drastycznym porzuceniu dotychczasowego stylu przez ich ulubieńca. Jednocześnie wielu obserwatorów doceniło odwagę gwiazdora i chwaliło go za chęć eksperymentowania z modą podczas prestiżowego święta kina. Główny bohater tych wydarzeń nie zdecydował się jeszcze na publiczne omówienie powodów swojej decyzji.

Pedro Pascal - kariera i najważniejsze role

Odtwórca wielu kultowych ról przyszedł na świat w 1975 roku w Santiago. Jego bliscy podjęli decyzję o ucieczce z objętego dyktaturą Chile i ostatecznie znaleźli bezpieczne schronienie na terytorium Danii. Po pewnym czasie artysta przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie w połowie lat 90. stawiał pierwsze kroki przed kamerą. Rozpoznawalność na globalną skalę zdobył stosunkowo późno, angażując się w tak wielkie hity jak "Gra o tron", "Narcos", "The last of us" oraz przyjmując główną rolę w serialu "The Mandalorian".

