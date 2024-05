Piasek trafił do szpitala! "Stracił głos". Horror tuż przed festiwalem

Piasek w szpitalu tuż przed festiwalem!

Andrzej "Piasek" Piaseczny to gwiazdor polskiej piosenki, którego wszyscy pokochali w latach 90-tych jako lidera grupy "Mafia". To on wyśpiewał takie hit, jak "Śniadanie do łóżka", "Chodź, przytul, przebacz", czy "Prawie do nieba". Tymczasem tuż przed festiwalowym koncertem z okazji 30-lecia działalności na scenie, Pisasek trafił do szpitala!. Co się stało?

Wszystko wydarzyło się tuż przed koncertem rocznicowym Piaska na festiwalu w Sopocie. - Stracił głos, miał poważne problemy z gardłem i krtanią - zdradziła osoba z bliskiego otoczenia Piaska w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl. - Spędził 3 dni w szpitalu, wyszedł osłabiony, do końca nie było pewne, czy będzie mógł śpiewać. Cała jego ekipa przeżyła mnóstwo stresu. Ale, mimo że nie był w super formie, Andrzej wystąpił. Bardzo zależało mu na tym koncercie, nie codziennie świętuje się jubileusz 30-lecia pracy. Poza tym nie chciał zawieść swoich fanów.

Jak wszyscy widzieliśmy koncert rocznicowy Piaska w Sopocie jednak się odbył, więc wszystko skończyło się dobrze. Wokalista jest zawodowcem, więc rzeczywiście nie dał po sobie poznać, że mógł stracić głos.

- A kiedy emocje opadną… i na tym mógłbym poprzestać, czuję tylko wielką potrzebę podziękowań dla wszystkich którzy są przy mnie i pomagają mi jakoś ten wózeczek pchać dalej. Mojemu zespołowi i zaproszonym gościom, Julitce i Karolinie, wszystkim którzy wczoraj zgotowali mi tak wspaniałe wsparcie za kulisami, a najbardziej Wam - mojej publiczności, która jest przy mnie mimo że nie znajdujecie mnie zbyt często na okładkach pism. #dziękuję ❤️ - napisał Piasek na swoim profilu na Instagramie pod zdjęciem, na którym widać, jak bardzo jest zmęczony.

- A ja Pana kocham całym sercem od dnia, kiedy prawie 20 lat temu płakałam nocą na szpitalnym korytarz - fani nie zawiedli swojego idola.

- Znakomite zdjęcie!!! 🙌🙌🔥🔥🔥❤️❤️❤️ dziękuję Ci za wczoraj. Byłeś i jesteś wielki. Choć na tym zdjęciu aż tak bardzo tego nie widać 🤪

- Ależ to był cudowny koncert!! 🥹Płakałam razem z Panem ♥️ moje czasy młodości to Piasek ♥️ Wszystkiego najpiękniejszego 💚🍀

- Talent zawsze się obroni 😍😍😍 nie trzeba codziennie wystawiać się na pierwsze strony gazet … i tak wszyscy czekają na Pana koncerty 😍 a wczoraj było magicznie …❤

- Ty wiesz, wszystko Ci powiedziałam. My wiemy jaki jest tego koszt zakulisowy, jesteś mistrzem i bardzo Cię podziwiam!!! Zawsze kibicuje! Zawsze wspieram! I to głupio zabrzmi,ale jestem z Ciebie baaardzo dumna ❤️ - te słowa napisała wokaliście sama Kahay!

