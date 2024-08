Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Edyta Górniak i Justyna Steczkowska będą razem koncertować

Prędzej spodziewalibyśmy się, że słońce zacznie świecić w środku nocy, niż tego, że Edyta Górniak i Justyna Steczkowska kiedyś się pojednają. A jednak. Nadchodzi koniec wieloletniej wojny, jaką prowadziły między sobą nasze diwy. Stały się rywalkami już w latach 90. Górniak niejednokrotnie mówiła wprost, że przez intrygi i złośliwość Steczkowskiej nie chce z nią pracować. Nie chciała m.in. zasiąść obok niej w fotelu trenera programu "The Voice of Poland". Oliwy do ognia dolał koncert charytatywny dla Ukrainy, po którym Justyna zarzuciła Edycie kłamstwo i zasugerowała, że ta zarobiła na wydarzeniu, podczas gdy Górniak zrezygnowała wtedy ze swojego wynagrodzenia, otrzymując jedynie zwrot kosztów dojazdu i pracy swojej ekipy.

Ale teraz panie będą na siebie skazane. Choć, jak się okazuje, nie mają nic przeciwko temu. W grudniu artystki wyruszą razem w trasę koncertową po Ameryce. Podczas koncertów "Wielkie kolędowanie w USA" odwiedzą m.in. Chicago, Nowy Jork czy Niles. Łącznie dadzą 8 koncertów.

- Obie wiedzą, że występują razem na jednej scenie. Cała idea koncertów świątecznych polega na tym, że występujemy i śpiewamy dla Polonii w bożonarodzeniowej, rodzinnej atmosferze. Obie zaakceptowały to, że podczas trasy będzie ta druga z nich - mówi nam organizator wydarzenia, Robert Klatt (51 l.), który z uśmiechem dodaje, że święta to przecież czas zgody.

"Wielkie kolędowanie w USA" - kto jeszcze wystąpi?

Oprócz Górniak i Steczkowskiej na koncertach będzie można zobaczyć Nataszę Urbańską, Rafała Brzozowskiego, Kamila Bednarka czy zespół Classic. Wydarzenia poprowadzi Tomasz Kammel. Zapowiadają się niezwykłe koncerty.

