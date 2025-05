"To już nie mój dom"

Gwiazdy olśniewają w Cannes, ale nie obyło się bez wpadki! Tak wyglądały na gali Kering Women in Motion 2025

Co za tragedia!

Nieczęsto zdarza się, by byli partnerzy po latach pojawiali się razem publicznie — a już na pewno nie tak naturalnie i z uśmiechem. Tym bardziej zdjęcie Mikołaja Roznerskiego i Marty Juras wzbudziło spore poruszenie wśród internautów. Po dłuższej przerwie pokazali się razem... i to w zupełnie nowej odsłonie. Ale spokojnie — to nie jest powrót pary, o którym od razu zaczęli szeptać fani. Choć na fotografii wyglądają, jakby czas się zatrzymał.

Co łączy Roznerskiego i Juras?

Mikołaj Roznerski to jeden z najbardziej lubianych aktorów w Polsce. Znany z takich hitów, jak „M jak miłość”, „Na dobre i na złe” czy najpopularniejszych komedii romantycznych, ma na koncie także intensywne życie prywatne. W przeszłości był związany z Martą Juras — aktorką, która grała jego ukochaną w Emce, a teraz jest gwiazdą "Barw szczęścia".

To właśnie z Martą Juras Mikołaj Roznerski ma syna - Antoniego, który przyszedł na świat w 2011 roku. Choć para nie jest razem już od dawna, oboje wielokrotnie podkreślali w wywiadach, że dobro ich dziecka jest najważniejsze i bardzo dbają o jego prywatność.

Ostatnio Roznerski i Juras znów pojawili się razem publicznie, jednak nie z powodów prywatnych, a zawodowych. Wspólnie zaangażowali się w projekt charytatywny, przekształcając worki po kawie w torby, z których dochód przeznaczony jest na cele fundacyjne. Roznerski podkreślił, że to Juras była inicjatorką akcji, a ich współpraca przebiegała w przyjaznej atmosferze. Nie przegap: Roznerski pracuje dla konkurencji. Co z jego rolą w "M jak miłość"? Znamy prawdę!

Ich wspólne zdjęcie z tego wydarzenia szybko obiegło media społecznościowe, wywołując poruszenie wśród fanów. Wielu z nich wyraziło uznanie dla ich dojrzałości i umiejętności utrzymania dobrych relacji po rozstaniu, szczególnie w kontekście wspólnego wychowywania syna.

Ten projekt nie powstałby, gdyby nie Marta Juras – mama mojego dziecka i pomysłodawczyni całej akcji. To właśnie Marta, pracując w Cargo by OWEE, zaproponowała, żebyśmy zrobili coś dobrego z workami po kawie. Dziś razem tworzymy torby, które mają sens. Zrobione ręcznie, z historią – i z sercem. Cały dochód z ich sprzedaży przekazujemy na cele fundacyjne.

Sonda Czy lubisz Mikołaja Roznerskiego? Uwielbiam! To mój ulubiony polski aktor Niespecjalnie, kiepsko gra Jeszcze go nie znam