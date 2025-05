Mikołaj Roznerski zdradził, co powiedział mu jego własny syn. Płakać się chce!

Mikołaj Roznerski syn, związki, życie prywatne

Mikołaj Roznerski przez trzy lata był w związku z koleżanką z planu "M jak miłość" - Adrianą Kalską. Ta relacja wzbudzała duże zainteresowanie, bo nie dość, że obydwoje byli wówczas na celebryckim topie, to jeszcze w serialu grali parę. Ich rozstanie w prawdziwym życiu (nastąpiło ono w grudniu 2021 roku) wywołało spore zaskoczenie wśród fanów. Zanim Mikołaj Roznerski związał się Adrianą Kalską, był w relacji z inną aktorką - Martą Juras. To właśnie ona jest matką 14-letniego dziś Antoniego, który jest także oczkiem w głowie gwiazdora "M jak miłość". Co prawda aktor niezbyt często opowiada o swoim życiu prywatnym, to jednak od czasu do czasu wspomni o Antku. Kiedyś na przykład zdradził, że chłopak nie chodzi na lekcje religii. Innym razem z kolei wyszło na jaw, że syn Mikołaja Roznerskiego zrugał ojca ws. używania telefonu w kinie.

Antek wydaje się być wpatrzony w swojego ojca. Co ciekawe, nastolatek lubi oglądać tatę w "M jak miłość", a przecież dla sporej części współczesnej młodzieży ten serial może wydawać się nieco obciachowy.

Mój syn jest typowym nastolatkiem teraz, gdzie telewizja jest po prostu "be", a internet jest super, ale przychodzi do mnie, bo jestem tatą dochodzącym, to jak jest u mnie i akurat wtedy jest "M jak miłość" i mamy czas, żeby obejrzeć, to on sam prosi: "Tato, włącz M jak miłość. Będziesz dzisiaj, będziesz dzisiaj?"

- wyjawił w rozmowie z Plotkiem Mikołaj Roznerski. Jednak najbardziej za serce chwyta to, jak Antek zareagował na udział ojca w nowym - opartym na amerykańskim formacie - teleturnieju "The Floor". "Rozner" będzie go prowadził.

Tata, ty będziesz lepszy niż ten Amerykanin

- powiedział do ojca Antek.

To było bardzo miłe. Cieszę się, że mój syn bardzo we mnie wierzy

- podkreślił Mikołaj Roznerski. Aż się ze wzruszenia płakać chce.

