Roznerski pracuje dla konkurencji. Co z jego rolą w "M jak miłość"? Znamy prawdę!

"The Floor" to nowy format w polskiej telewizji, który łączy elementy quizu i rywalizacji opartej na wiedzy. W programie zawodnicy walczą o pokaźną nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Mikołaj Roznerski jako prowadzący to duże zaskoczenie, ale też powiew świeżości – aktor zdradza, że intensywnie przygotowywał się do tej roli.

Mam świetną producentkę, która wyuczyła mnie wszystkiego – tych takich "myków" dla prowadzących. Obczaiłem prompter, ucho, wszystko to, co najlepsi prowadzący mają

– opowiada z entuzjazmem Mikołaj Roznerski. Podkreśla też, że w programie czuje się swobodnie i naturalnie.

Mam intuicję i spontaniczność, potrafię żonglować emocjami, dobrze się bawię razem z uczestnikami

– dodaje.

Czy Roznerski odchodzi z "M jak miłość"? Aktor komentuje

Po ogłoszeniu informacji o jego udziale w nowym show, w mediach pojawiły się spekulacje – czy Mikołaj Roznerski żegna się z serialem "M jak miłość"? Fani zaczęli się niepokoić, że nowy projekt może oznaczać koniec jego przygody z TVP.

"Super Express" zapytał aktora wprost o jego przyszłość w serialu. Odpowiedź uspokaja.

Nie trafiło to do mnie w żaden sposób, chyba że nikt mi o tym nie mówi. Rozmawiałem z producentami "M jak miłość" i nikt nie był przeciwny temu, żebym wziął udział w tej przygodzie

– mówi nam Mikołaj Roznerski. Podkreśla także, że nie wiąże się kontraktami na wyłączność ani z TVN, ani z TVP.

Nie jestem pracownikiem etatowym żadnej ze stacji. Gram w różnych produkcjach, lubię łączyć ludzi, nie ograniczam się kontraktowo

– wyjaśnia. Mikołaj Roznerski postanowił połączyć różne projekty. Choć "The Floor" to produkcja TVN, a "M jak miłość" to serial TVP2, aktor bez problemu godzi obie role. Jak sam mówi – nie lubi sztucznego dzielenia branży na obozy.

Ja w ogóle nie lubię selekcjonować w ten sposób - że jesteś w jednej stacji, to nie możesz być w drugiej

- zdradza aktor. Jego fani mogą więc spać spokojnie – Marcin Chodakowski nigdzie się nie wybiera, a nowa rola tylko poszerza wachlarz jego talentów.

Kiedy oglądać "The Floor"?

Nowe show "The Floor" z Mikołajem Roznerskim jako prowadzącym można oglądać od 20 maja o godzinie 20:55 w TVN.