"Piłam od siódmego roku życia". Szokujące wyznanie gwiazdy!

Cara Delevigne wyznała, że pije od siódmego roku życia. "Obudziłam się z kacem w domu mojej babci"

Gwiazdy showbiznesu czasami sięgają po alkohol i narkotyki w bardzo młodym wieku. Drew Barrymore, której sławę przyniósł słynny film "E.T." zaliczyła pierwszy alkoholowy odwyk jako trzynastolatka. Jednak nie jest to wcale rekord. Teraz inna gwiazda przyznała się, że piła już jako kilkuletnie dziecko. Chodzi o 31-letnią dziś Carę Delevigne, brytyjską top modelkę i aktorkę znaną z zamiłowania do imprez i skandali. Cara udzieliła wywiadu sławnego magazynowi Vogue tuż po tym, jak opuściła ostatni odwyk. Jak wyznaje, potrząsnęły nią dopiero zdjęcia paparazzi, na których było widać, jak fatalny jest jej stan. Ale to nie showbiznes zmienił Delevigne w alkoholiczkę i narkomankę. Zaczęła już w dzieciństwie, patrząc na własną matkę, arystokratkę pogrążoną w heroinowym nałogu. Modelka wspomina, że po raz pierwszy doświadczyła kaca mając siedem lat.

"Tak, zarobiłam pieniądze, ale jestem taka nieszczęśliwa i samotna"

"Obudziłam się w domu babci, w swoim pokoju z kacem, w sukience druhny. Chodziłam dookoła, dopijając szampan z kieliszków" - wspomina Cara Delevigne. Załamanie nerwowe przeżyła mając lat 15, a środki nasenne przyjmowała od 10 roku życia. Jako 18-latka została modelką światowej sławy. "Dopiero po paru latach zrozumiałam, że modelling nie jest dla mnie dobry pod względem fizycznym i psychicznym. Pieniądze to nie wszystko. W pewnym momencie dochodzisz do punktu, w którym mówisz sobie: "Tak, zarobiłam pieniądze, ale jestem taka nieszczęśliwa i samotna". Teraz Cara zapowiada, że zaczyna nowe życie.

