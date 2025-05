Marta Wojtal to ceniona polska fotografka, znana z pracy z największymi polskimi i zagranicznymi. Niestety, na oficjalnym profilu artystki na Instagramie pojawiły się bardzo niepokojące wieści! Marta Wojtal jest w ciężkim stanie w szpitalu! Co się stało?

Fotografka gwiazd straciła nerkę!

Marta Wojtal opublikowała po raz pierwszy od dawna kilka zdjęć na swoim Instastory. Fotografka gwiazd poinformowała, co się z nią dzieje. I to nie są dobre wieści! Na zdjęciach widzimy tylko kawałek ręki Wojtal pod kroplówką oraz tablicę informacyjną.

Mam sepsę

Usunięto mi nerkę

Dziś przyszły wyniki tomografu i mam owodnione płuca - zapalenie płuc.

Kochani, wiem, że bardzo się martwicie, ale ja nie jestem w stanie odpisywać nawet bliskim. Nie znam przyczyny, jest ona teraz mało ważna - teraz jest ważne dla mnie, aby to przeżyć.

Karierę Marty Wojtal zapoczątkowało nie do końca szczęśliwe dzieciństwo. Ale i tak swój rodzinny dom artystka wspominała ze wzruszeniem i tam upatrywała źródeł późniejszego sukcesu w jednym z programów TVN.

To nie było wesołe dzieciństwo. Mnie i moją rodzinę kosztowało to wiele łez i wyrzeczeń. Aczkolwiek ja ten dom i to miejsce tutaj ukochuję do tej pory. To mnie bardzo wzrusza. Bo to był taki mój ukochany dom. Mama była bardzo silną kobietą, jest zresztą do tej pory i myślę, że ja tę siłę po niej mam.

Fotografka gwiazd pracowała prawie od dziecka, musiała nauczyć się przedsiębiorczości i samodzielności. Przez pierwsze 7 lat zajmowała się księgowością. Kiedy Wojtal miała niecałe osiemnaście lat, urodziła swoje pierwsze dziecko i szybko założyła rodzinę.

Jako 20-latka Marta Wojtal wzięła pierwszy w życiu kredyt, za który kupiła aparat fotograficzny. Ten ruch odmienił całe jej życie. Później to ona, swoim jednym zdjęciem potrafiła zmienić życie innych.

Oto lista gwiazd, które m.in. fotografowała Marta Wojtal:

Robert Lewandowski – piłkarz

Anna Lewandowska – trenerka i przedsiębiorczyni

Iga Świątek – tenisistka

Mike Tyson – bokser

Josh Hartnett – aktor

Udo Kier – aktor

John Rhys-Davies – aktor

Barbara Kurdej-Szatan – aktorka

Małgorzata Rozenek-Majdan – osobowość telewizyjna

Martyna Wojciechowska – dziennikarka i podróżniczka

Krzysztof Piątek – piłkarz

Borys Szyc – aktor

Mateusz Gessler – restaurator

Prace Wojtal były publikowane w renomowanych magazynach, takich jak Vogue, Elle czy Harper’s Bazaar, realizowała kampanie dla znanych marek.

Mamy nadzieję, że artystka, pomimo ciężkiej choroby odzyska siły i szybko wróci do zdrowia!

Sonda Za co najbardziej zapamiętasz Tomasza Jakubiaka? Za kulinarne podboje Za szczery uśmiech i wspaniałą osobowość Za pozytywną aktywność w mediach Za liczne akcje, którym przewodził Za wszystko, to był po prostu dobry człowiek