Pilne! Michał Szpak chory! Odwołuje koncerty

Z ostatniej chwili! Michał Szpak zachorował i to na tyle poważnie, że aż z tego powodu musiał odwołać koncert! Na zdjęciu na Instastory gwiazdora widać go, jak leży w łóżku z przypiętą kroplówką. Widać, że Szpaka zmorzyło coś paskudnego. Co się stało? Sprawdź szczegóły.