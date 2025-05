Pilne! Pierwszy uczestnik jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Produkcja przyszykowała sensację!

Pierwszy uczestnik jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Nagle przyszła pilna wiadomość z produkcji programu "Taniec z Gwiazdami". Podczas finału wiosennej edycji show będziemy mieli do czynienia z wielką sensacją. - Z ostatniej chwili. Dziś wieczorem poznamy pierwsze nazwisko kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami! - czytamy w komunikacie. To nie jest żart. Przypomnijmy, że podczas finałowego odcinka poprzedniej serii ogłoszono, że w show Polsatu weźmie udział Blanka Stajkow. Teraz wiele wskazuje na to, że produkcji udało zwerbować się jeszcze większą gwiazdę. Szczegóły poznamy w niedzielę wieczorem, podczas emisji ostatniego odcinka ciągle jeszcze trwającej serii programu "Taniec z Gwiazdami". Blanka na parkiecie prezentowała się znakomicie, ale mimo to musiała uznać wyższość rywali i ostatecznie pożegnała się z tanecznym show w ćwierćfinale.

"Taniec z Gwiazdami" wielki finał. Kto jest faworytem?

W oczekiwaniu na nowego uczestnika "Tańca z Gwiazdami" żyjemy finałem wiosennej edycji. Wszyscy biorący w nim udział zawodnicy mają chrapkę na Kryształową Kulę. Zwyciężczyni poprzedniej serii - Vanessa Aleksander - zdradziła jednak, że można ją normalnie kupić, nie wygrywając programu. Kosztować ma około 10 tysięcy złotych. Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński doskonale jednak zdają sobie sprawę z tego, że czym innym jest Kryształowa Kula kupiona, a czym innym zdobyta po pełnej wyrzeczeń walce. Według bukmacherów największe szansę na zwycięstwo ma para Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke. Z kolei zdaniem ankietowanych w sondażu przeprowadzonego dla "Super Expressu" przez Instytut Badań Pollster wynika, że faworytami są Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz. A może niespodziankę zrobi trzecia para? Wkrótce się tego dowiemy. Na pewno emocji nie zabraknie!

Twórcy przygotowują na jesień naprawdę wyjątkowy show. Możemy spodziewać się wielkich zaskoczeń i niespodzianek a już dziś, podczas Wielkiego Finału poznamy pierwsze nazwisko gwiazdy jubileuszowej serii!

- informuje produkcja programu "Taniec z Gwiazdami"

GALERIA: "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - relacja z 2. odcinka 16 edycji show Polsatu