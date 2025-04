Eliminacja Blanki z "Tańca z Gwiazdami" ustawką? Produkcja komentuje: "Mamy receptę na złoto"

Tego nikt się nie spodziewał! Blanka, jedna z najmocniejszych uczestniczek tej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, odpadła tuż przed wielkim półfinałem. Jej eliminacja wywołała prawdziwe trzęsienie ziemi wśród fanów show. Widzowie nie kryli oburzenia, a sama piosenkarka... nie musiała wiele mówić, by dać do zrozumienia, co naprawdę myśli o tym, co wydarzyło się na parkiecie.