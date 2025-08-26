Piotr Kraśko nie gryzie się w język! Oto co sądzi o awanturze prezydenta i rządu w sprawie Trumpa

No powiem szczerze, że nie mogę się z tym pogodzić, że to się wydarzyło naprawdę, bo to są trzy lata gigantycznego wysiłku, niezwykłej solidarności, ofiarności Polaków, otwartości. Kiedy wybuchły strajki w stoczni, ja miałem wtedy 9 lat. Trudno, żebym opowiadał, jak wspaniale to pamiętam, ale nigdy w życiu nie byłem tak poruszony, jak wybuchła wojna w Ukrainie i dwa miesiące później byłem w Waszyngtonie, w Nowym Jorku. Wyobraź sobie, że każdy spotkany przeze mnie Amerykanin, od kierowcy taksówki, przez osoby w metrze, w restauracji, w barze, po polityków, z którymi rozmawialiśmy, każdy zaczynał od tego: słuchajcie, robicie w Polsce niesamowite rzeczy. Miliony uchodźców i nie ma ani jednego obozu dla uchodźców, bo ci wszyscy ludzie znaleźli nie metaforycznie, a dosłownie dom w Polsce. I to mówił każdy Amerykanin, każdy! Mówił: przepraszamy, że my Amerykanie robimy tak mało. Nie pamiętam czasu, kiedy Polska widziana była tak entuzjastycznie, wspaniale, z godnością i szacunkiem. Teraz te trzy laty gigantycznego, ale szczerego wysiłku ludzi... I też kolejne rządy, akurat w sprawie Ukrainy, uważam, że panowała jakaś zgoda narodowa. Co przecież jak na nas jest wyjątkowe. A teraz naprawdę zapadają kluczowe decyzje i nikogo z nas, Polski nie ma przy tym stole? Prezent Finlandii, reprezentuje naszą część Europy? No coś bardzo, bardzo poszło nie tak. Ja wierzę w to, że jeszcze usłyszymy historię tych wydarzeń. Dlaczego naprawdę tak się stało? Ale uważam, że źle się stało.