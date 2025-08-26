Piotr Kraśko nie gryzie się w język! Oto co sądzi o awanturze prezydenta i rządu w sprawie Trumpa

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-08-26 5:06

Piotr Kraśko to niewątpliwie jeden z większych autorytetów telewizyjnych w kwestii polityki zagranicznej, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, gdzie w Waszyngtonie pracował jako korespondent przez 3 lata. Obecnie prowadzi "Fakty o świecie" w TVN24. Zapytaliśmy go, co sądzi o ostatnim zamieszaniu wokół braku polskiej reprezentacji na spotkaniu z Trumpem... Nie gryzł się w język!

Piotr Kraśko krytycznie ocenia konflikt prezydenta Nawrockiego z rządem

Piotra Kraśko udało nam się spotkań na konferencji ramówkowej TVN w Sopocie. Nie sposób było nie zapytać dziennikarza o to, czym żyje Polska, Europa i świat, czyli spotkania Trumpa w sprawie wojny na Ukrainie. Zwłaszcza szeroko u nas dyskutowana była nieobecność Polski na spotkaniu w Waszyngtonie. Piotr Kraśko jako ekspert od tych tematów powiedział w rozmowie z "Super Expressem":

No powiem szczerze, że nie mogę się z tym pogodzić, że to się wydarzyło naprawdę, bo to są trzy lata gigantycznego wysiłku, niezwykłej solidarności, ofiarności Polaków, otwartości. Kiedy wybuchły strajki w stoczni, ja miałem wtedy 9 lat. Trudno, żebym opowiadał, jak wspaniale to pamiętam, ale nigdy w życiu nie byłem tak poruszony, jak wybuchła wojna w Ukrainie i dwa miesiące później byłem w Waszyngtonie, w Nowym Jorku. Wyobraź sobie, że każdy spotkany przeze mnie Amerykanin, od kierowcy taksówki, przez osoby w metrze, w restauracji, w barze, po polityków, z którymi rozmawialiśmy, każdy zaczynał od tego: słuchajcie, robicie w Polsce niesamowite rzeczy. Miliony uchodźców i nie ma ani jednego obozu dla uchodźców, bo ci wszyscy ludzie znaleźli nie metaforycznie, a dosłownie dom w Polsce. I to mówił każdy Amerykanin, każdy! Mówił: przepraszamy, że my Amerykanie robimy tak mało. Nie pamiętam czasu, kiedy Polska widziana była tak entuzjastycznie, wspaniale, z godnością i szacunkiem. Teraz te trzy laty gigantycznego, ale szczerego wysiłku ludzi... I też kolejne rządy, akurat w sprawie Ukrainy, uważam, że panowała jakaś zgoda narodowa. Co przecież jak na nas jest wyjątkowe. A teraz naprawdę zapadają kluczowe decyzje i nikogo z nas, Polski nie ma przy tym stole? Prezent Finlandii, reprezentuje naszą część Europy? No coś bardzo, bardzo poszło nie tak. Ja wierzę w to, że jeszcze usłyszymy historię tych wydarzeń. Dlaczego naprawdę tak się stało? Ale uważam, że źle się stało.

Piotr Kraśko o obecnej sytuacji politycznej. "Nigdy w życiu nie byłem tak poruszony, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie"

Piotr Kraśko chwali inteligencję Zełenskiego

Zapytaliśmy też, jak Piotr Kraśko - abstrahując od nieobecności Polski - ocenia niuanse rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim.

Bardzo dobrze! To może się wydać banalne porównanie, ale warto oglądać amerykańskie filmy, amerykańskie seriale, te o prawnikach, te o polityce. Oni uwielbiają błyskotliwość konwersacji. Jeżeli ten dziennikarz mówi już gabinecie owalnym do Zełenskiego siedzącego obok Trumpa: "teraz przepraszam pana za tamte uwagi, teraz świetnie pan wygląda w tym garniturze", a Zełenski do niego: "no tak, ale ja ubrałem się inaczej, a pan cały czas w tym samym garniturze" - Amerykanie lubią inteligentną złośliwość. Naprawdę, to oczywiście, że w pewnym momencie ta rozmowa jest o konkretach. Jak zamkną się drzwi, to oni siedzą z kartką papieru, muszą dojść do konkretnego porozumienia, ale jest taki moment, że oni oczekują, że ta rozmowa będzie błyskotliwa. Oni bardzo sobie cenią też złośliwą, ironiczną inteligencję. I było na to miejsce Białym Domu i świetnie, że to się tak potoczyło. Naprawdę, to bardzo dobrze

- ocenił w rozmowie z "Super Expressem" Piotr Kraśko.

