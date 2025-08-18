Szczyt Trump – Zełeński. Marcin Najman ostro o Tusku i Nawrockim. „Wystarczyło ugryźć się w język”

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-18 18:27

Donald Trump spotka się w Gabinecie Owalnym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim. Całe oczy świata zwrócone są na Stany Zjednoczone. Wiele osób komentuje prowadzone przez prezydenta USA mediacje, które mogą doprowadzić do zakończenia wojny Rosji, która w 2022 roku najechała Ukrainę. Głos zdecydował się zabrać także Marcin Najman. Nie szczędził gorzkich słów pod adresem... polskiego premiera i prezydenta.

Marcin Najman, Donald Trump i Donald Tusk

i

Autor: AP(2), MARCIN WZIONTEK/SUPER EXPRESS

Szczyt Trump – Zełeński. Czy rozmowy zakończą się powodzeniem?

Czy uda się zakończyć wojnę między Rosją a Ukrainą? Wojska Władimira Putina najechały na Ukrainę w lutym 2022 roku. W poniedziałek, 18 sierpnia dojdzie do ważnego spotkania pomiędzy Donaldem Trumpem a Wołodomyrem Zełeńskim. Rozmowy w Gabinecie Owalnym mają rozpocząć się o godz. 13.15 czasu miejscowego (19.15 w Polsce). Według mediów w spotkaniu uczestniczyć będzie również wiceprezydent J.D. Vance.

Następnie do rozmów mają dołączyć przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Dariusz Joński: „Nieobecność Polski w Waszyngtonie? To pytanie do prezydenta Nawrockiego”

Tematem spotkania mają być negocjacje pokojowe z Rosją oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Liderzy państw i organizacji międzynarodowych omówią m.in. rezultaty piątkowych rozmów Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce. W trakcie tych rozmów strona rosyjska miała zaproponować zawieszenie broni w zamian za oddanie kontrolowanej obecnie przez Ukraińców części obwodu donieckiego. Propozycję poparł Trump, rezygnując z wcześniejszego postulatu bezwarunkowego rozejmu.

Marcin Najman o szczycie Trump – Zełenski. Mocne słowa

Marcin Najman aktywnie i regularnie komentuje nie tylko bieżące wydarzenia sportowe, ale także polityczne. W poniedziałkowy wieczór zabrał głos w sprawie szczytu Trump – Zełeński i wbił szpilki polskim politykom.

Spotkanie Trumpa z Zełenskim oraz grupą przywódców krajów europejskich. Polski tam nie będzie

- Ciekaw jestem, czy Premiera lub Prezydenta ukuje dziś sumienie. Mogłem nie kopać tych dołków, bo wpadła w to Polska! To Polski nie ma dziś przy stole. Ale ego zaspokojone co. A swoją drogą, Premier na pewno w głębi duszy żałuję swoich słów o Trumpie. Wystarczyło ugryźć się w język – napisał na platformie „X” Marcin Najman.

Nie milkną echa spotkania Trump-Putin
Sonda
Co myślisz o naciskach Trumpa na Zełenskiego?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOŁODYMYR ZEŁEŃSKI
DONALD TRUMP
MARCIN NAJMAN