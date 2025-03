17-letnia Ola z "MasterChefa" nie żyje. Co się stało? Co z pogrzebem? Prokuratura komentuje

Piotr Mróz to aktor, który popularność i uznanie fanów zyskał dzięki udziałowi w produkcji "Gliniarze". Gwiazdor od 3. sezonu serialu wciela się w policjanta Kubę. Aktor wygrał też 12. edycję "Tańca z Gwiazdami". Chociaż mogłoby się wydawać, że w show-biznesie nie ma miejsca na wiarę, to on udowadnia, że może być inaczej.

Zobacz też: Piotr Mróz broni księży: "W dużych miastach ludzie wstydzą się wiary". Komentarz Kurzajewskiego bezcenny

Piotr Mróz rozprawia o Franciszku. On nazywa się katolikiem?

Od niedawna w mediach pojawiają się informacje o stanie zdrowia papieża Franciszka. Dziennikarze portalu plejada.pl postanowili zapytać Piotra Mroza o komentarz w tej sprawie.

Tak jest świat skonstruowany. Ja jestem święcie przekonany, że on jako papież jest świadomy tego w pełni, pogodzony z tym, a wręcz szczęśliwy. Całe jego życie opierało się na tym, żeby w pewnym momencie udać się do domu Ojca swego, czyli do pana Boga. My, ludzie, przez tę naszą ułomność, odczuwamy czyjąś stratę. To jest naturalna kolej rzeczy. Ktoś był, kogoś nie ma. Papież jako głowa Kościoła jest świadomy tego, gdzie zmierza, ale nie stawiajmy krzyżyka na kimś, kto jeszcze oddycha i żyje - wyjawił Plejadzie Mróz.

Pierwsza wypowiedź Mroza wydawała się dość dyplomatyczna. Aktor po chwili dodał jednak coś, co zaskoczy niejedną osobę. Okazuje się, że Franciszek "to nie jest do końca jego papież". Aktor podkreślił jednak, że papież może liczyć na jego szacunek.

To nie jest do końca mój papież. Nie mnie to oceniać, ja nie jestem specjalistą, ale to nie Kościół ma się dostosować do człowieka, tylko człowiek ma się dostosować do kościoła. Jakoś to funkcjonuje tyle lat i działa. Nie można iść na ustępstwa, bo choć świat się zmienia, to pewne wartości powinny być stałe. To jest ogół pewnych zachowań, pewnych ruchów, które wpływają na to. Ale to jest papież, ja mam do niego wielki szacunek, bo to jest głowa Kościoła. Wierzę i jestem święcie przekonany, że takie osoby są wybierane pod natchnieniem Ducha Świętego i po coś na tym świecie są - dodał na koniec Piotr Mróz.

Zobacz też: Gwiazdor "Gliniarzy" szuka miłości i celuje w Oscara! Piotr Mróz zdaje się na Boga

Zobacz naszą galerię: Piotr Mróz rozprawia o Franciszku. On nazywa się katolikiem?

Sonda Czy papież Franciszek powinien ustąpić z urzędu? Tak, jeśli jego stan zdrowia się pogorszy. Nie, powinien pozostać na urzędzie tak długo, jak będzie w stanie kierować Kościołem. Nie wiem.

Piotr Mróz podsumował związek z byłą partnerką. „Samotność zaczęła mi odpowiadać” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.