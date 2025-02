Piotr Mróz broni księży: "W dużych miastach ludzie wstydzą się wiary". Komentarz Kurzajewskiego bezcenny

Piotr Mróz i Tomasz Terlikowski w "halo tu Polsat"

W niedzielnym wydaniu programu "halo tu Polsat" do rozmowy o wierze zostali zaproszeni: Piotr Mróz i Tomasz Terlikowski. Obaj panowie znani są z dość radykalnych wypowiedzi na temat kościoła, wiary i księży. Dlatego temat, który został przez nich podjęty dotyczył przyjmowania księdza po kolędzie.

Ja zaobserwowałem, że w tych dużych miastach ludzie wstydzą się wiary. Tam musi być wszystko modne, na topie, a wiara taka nie jest. (…) To jest tendencja dużych miast, my się nie wpisujemy w ten klimat, uważa się to za bycie zacofanym. To się nie wpisuje w wielkomiejski styl, szybki i bez żadnych zobowiązań, a wiara nas ogranicza

- ocenił aktor. Z kolei Tomasz Terlikowski natychmiast dodał, że miejskie parafie są znacznie większe niż na wsiach czy mniejszych miejscowościach, w których księża najczęściej znają wszystkich wiernych, co również wpływa na "jakość" spotkań z wiernymi.

Fajnie wygląda kolęda w małej miejscowości czy parafii, gdzie proboszcz wszystkich zna i może przyjść i porozmawiać o rzeczach ludzkich

- podkreślił Tomasz Terlikowski. Wówczas do dyskusji dołączył kucharz, Mateusz Gessler.

Piotr Mróz stanął w obronie księży

Kucharz w "halo tu Polsat" wtrącił się do dyskusji i stwierdził, że jego zdaniem dziś księża są za mało otwarci na ludzi. Przy okazji wspomniał o duchownych we Francji, którzy chcieli poznać swoich parafian i w tym celu przychodzili do ich domów na długie, zaplanowane wcześniej spotkania.

Trzeba częściej wychodzić na ulicę do ludzi, a nie tylko raz do roku zapukać do drzwi. Wyjść z kościoła, powiedzieć: "Kochani, czegoś potrzebujecie? Ja wam pomogę, dam wam miłość", a oni, mam wrażenie, że za mało tego robią

- mówił Mateusz Gessler. Na słowa kucharza od razu zareagował Piotr Mróz, który stanął w obronie księży.

My mamy taką tendencję, że z tej całej "instytucji bycia księdzem" wyciągamy wszystko, co złe. Ksiądz nam się tylko kojarzy z konkretnymi, skrajnymi schematami. Nie próbujemy poznać człowieka.

- zaznaczył aktor.

Maciej Kurzajewski skwitował dyskusję swoich gości

Na koniec żwawą dyskusję gości programu "halo tu Polsat" skwitował jego prowadzący. Maciej Kurzajewski w żartobliwy sposób podsumował rozmowę.

My lubimy, kochamy ludzi. Staramy się im pomagać i próbowaliśmy odczarować ten wizerunek Piotra Mroza, jeśli chodzi o numer 1 w tematach wiary. On przed rozmową zdetronizował Tomasza Terlikowskiego, po czym Mateusz Gessler zdetronizował Piotra Mroza, ale na koniec na tron powrócił Tomasz Terlikowski

- podsumował żartobliwie Maciej Kurzajewski.

Ależ to była rozgrywka

- dodała Katarzyna Cichopek.

Autor:

Sonda Czy przyjmujesz księdza po kolędzie? Tak, jak co roku Kiedyś tak, dzisiaj już nie Nie, nie kultywuję tej tradycji