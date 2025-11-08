Piotr "Pedro" z "Warsaw Shore" w "Randce w ciemno". Dzieje się!

Po dwóch dekadach przerwy legendarne show "Randka w ciemno" powróciło na antenę Polsatu, a wraz z nim nowa formuła, która stawia na rozmowę, emocje i prawdziwe relacje. W nowej edycji uczestnicy nie mogą się zobaczyć – decyzje o dalszym poznawaniu zapadają wyłącznie na podstawie rozmowy. Wśród uczestników pojawił się ktoś, kogo widzowie kojarzą doskonale - Piotr, znany również jako Pedro, jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów "Warsaw Shore".

Jeszcze niedawno jego życie toczyło się w rytmie głośnej muzyki, a kamery śledziły kolejne imprezowe przygody. Dziś jednak Pedro pokazuje zupełnie inną stronę - dojrzalszą, spokojniejszą i pełną refleksji. W rozmowie z prowadzącą programu przyznał, że ma już dość powierzchownych relacji i szuka czegoś prawdziwego.

Piotr "Pedro" z "Warsaw Shore" w "Randce w ciemno"

Piotr to nie tylko telewizyjna osobowość. Ma tytuł magistra wychowania fizycznego, pracuje jako model i aktor, a także prowadzi własne biznesy. Choć wielu zna go z wizerunku wiecznego imprezowicza, w rzeczywistości to człowiek z pasją, który nie boi się ciężkiej pracy. Jego energia, optymizm i poczucie humoru to jego znak rozpoznawczy, ale w nowym programie pokazał coś jeszcze - wrażliwość.

W trakcie nagrania "Randki w ciemno" Piotr otworzył się przed nieznajomą rozmówczynią bardziej, niż ktokolwiek się spodziewał. Opowiedział o swoich marzeniach, o tym, że wierzy w prawdziwą miłość i że coraz częściej myśli o rodzinie.

W pewnym momencie atmosfera w studiu zrobiła się naprawdę gorąca - padły pytania o bliskość, relacje i szczerość w związkach. Piotr zaskoczył wszystkich dojrzałymi odpowiedziami, pokazując, że etap szalonego życia ma już za sobą. Dziś zamiast błysku fleszy i głośnej muzyki, szuka spokoju i kogoś, z kim mógłby dzielić codzienność.

Dla widzów, którzy pamiętają go z "Warsaw Shore", to ogromna przemiana. Pedro, który kiedyś nie stronił od flirtów i zabawy, teraz pokazuje, że pod wizerunkiem showmana kryje się facet z sercem na dłoni.

