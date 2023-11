Piotr Witkowski o scenach ostrego seksu z ciężarną Magdaleną Lamparską. Nie było łatwo!

Piotr Witkowski i Magdalena Lamparska (35 l.) w filmie „Cały ten seks” grają małżeństwo, które od lat bezskutecznie stara się o dziecko. Czy uda im się spełnić marzenie o potomstwie widz dowie się oglądając tę komedię do końca. To para, która w tej ekranizacji ma najwięcej tzw. scen łóżkowych ze wszystkich aktorskich duetów i najwięcej najodważniejszych scen ostrego seksu. Jak się okazuje granie ich wcale nie należało do najłatwiejszych, ponieważ piękna aktorka podczas kręcenia zdjęć była w ciąży ze swoim drugim dzieckiem. I choć na ekranie są fajerwerki i sceny niemal jak z filmu porno to na planie nie było aż tak rozrywkowo.

Witkowski o seksie z ciężarną koleżanką. Na ekranie jest ogień, a jak było na planie?

Gwiazdor musiał uważać, żeby nie zaszkodzić koleżance i jej nienarodzonemu dziecku. – Madzia w tym czasie była w ciąży, więc musieliśmy uważać. Wraz z niezwykle czułymi producentami, którymi jest Ewa i Tomek, bardzo dbaliśmy o komfort Magdy. Nasi producenci sami mają dzieciaki, które są dla nich najważniejsze, więc nikomu nie przeszło nawet przez myśl, że podczas kręcenia mogłyby zostać przekroczone jakiekolwiek granice wobec Magdy. Starałem się otoczyć koleżankę opieką. Ale mogłem też liczyć na duży profesjonalizm i spokój Magdy. Ale trzeba przyznać, że było też bardzo śmiesznie, bo sami nie wiedzieliśmy na ile sposobów można nakręcić namiętną scenę seksu – opowiada „Super Expressowi” Piotr Witkowski, który jeśli chodzi o sceny seksu na ekranie jest wręcz profesjonalistą. Ma spore doświadczenie w tej kwestii. Wcześniej pokazał na co go stać, m.in. w „Procederze”, gdzie grał słynnego Chadę. W „Absolutnych debiutantach” natomiast gra seksualnego partnera Katarzyny Warnke (46 l.).

Piotr Witkowski rozmawia z kumplami o seksie

Aktor przyznaje, że temat seksu nie jest dla niego jakimś szczególnym tabu. Chętnie porusza go w towarzystwie i nie ma przed kumplami tajemnic. – Zdarza mi się rozmawiać z kumplami o sprawach związanych z seksem. Nie mam z tym problemu. Opowiadamy sobie o swoich doświadczeniach, czy nawet fantazjach. Takie rozmowy poszerzają horyzonty. Seks jest tak samo ważny, jak spanie i jedzenie. Warto zwrócić uwagę na to, że to frustracje seksualne są powodem zbyt wielu złych rzeczy na świecie. Lepiej więc nie mieć problemów z komunikacją w tej sferze. Jeśli chodzi o mnie? Hmm… osobiście nie narzekam, ale więcej nie zdradzę – uśmiecha się tajemniczo Piotr.