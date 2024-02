Plotki o Dagmarze Kaźmierskiej i Marcinie Hakielu okazały się prawdą. Zdjęcie nie pozostawia złudzeń

Dagmara Kaźmierska będzie jedną z uczestniczek nowej edycji "Tańca z gwiazdami". "Super Express", jako pierwszy, poinformował, że tanecznym partnerem "królowej życia" będzie powracający po 15 latach do show Marcin Hakiel. Nasze źródła wskazują, że jest to wybuchowy duet, co zresztą potwierdza zdjęcie, jakie znalazło się na profilu programu.