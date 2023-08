Po rozstaniu Marcina Hakiela z Dominiką, do akcji wkracza Kasia Cichopek. Co za zwrot akcji, tego nikt się nie spodziewał!

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek rozwiedli się już kilka dobrych miesięcy temu. Tak, też jesteśmy zaskoczeni, jak ten czas leci. Wydaje się, jakby zaledwie wczoraj media rozpisywały się o wojnie, jaka się wówczas rozpętała. Cichopek ogłosiła bowiem nowy związek z Maciejem Kurzajewskim, partnerem programowym w "Pytaniu na śniadanie". Do batalii i ostrych wypowiedzi na ten temat dołączyła także Paulina Smaszcz, była żona prezentera TVP. Marcin Hakiel jako jedyny zdawał się być z dala od tego wszystkiego. Powściągliwy w wypowiedziach, do czasu, starał się ułożyć życie na nowo z dala od blasku fleszy. Aż poznał tajemniczą, piękną blondynkę - Dominikę. Niestety, związek nie przetrwał próby czasu, a kobieta potwierdziła rozstanie z tancerzem. W mediach huczy zaś o jej pozytywnych wypowiedziach na temat Kasi Cichopek. Nieoczekiwanie aktorka po rozstaniu Hakiela z Dominiką, według "Świata Gwiazd", postanowiła wkroczyć do akcji. Tego nikt się nie spodziewał!

Jak podaje Świat Gwiazd, Katarzyna Cichopek jest wzruszona i zaskoczona pozytywnymi wypowiedziami na jej temat, jakie wygłosiła była partnera jej eks męża, Dominika. Marcin Hakiel chyba też się tego nie spodziewał. Mało tego, aktorka znana z "M jak miłość" postanowiła nawet wkroczyć do akcji.

- Słowa, w których Dominika dziękuje Kasi za to, że pozwoliła jej być macochą dla dzieci, tak naprawdę w najtrudniejszym momencie życia dla prezenterki, bardzo ją poruszyły. Rzadko się zdarza, by kobiety w takiej sytuacji publicznie okazywały sobie takie wsparcie - podaje informator "Świata Gwiazd". - Kasia to z pewnością zapamięta. Razem z Dominiką już planują spotkanie - dodaje.

Myślicie, że czeka nas nowa przyjaźń? To byłoby coś naprawdę zaskakującego. Kto wie, może do tego trio dołączy kiedyś Paulina Smaszcz.

