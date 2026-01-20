Po „Wielkim Szu” i „Piłkarskim pokerze” czas na „Wielką Warszawską”. Trzecia część trylogii zachwyca rozmachem i fenomenalnymi kreacjami aktorskimi

Film jest zwieńczeniem trylogii autorstwa Jana Purzyckiego, na którą poza „Wielką Warszawską” składają się kultowe już produkcje „Wielki Szu” oraz „Piłkarski poker”. Zrealizowana z rozmachem produkcja tym razem przybliża widzom świat wyścigów konny, które odbywały się w stolicy pod koniec XX w. W obsadzie pojawią się takie gwiazdy polskiego kina, jak Tomasz Kot, Marcin Bosak, Agnieszka Żulewska czy Piotr Trojan.

Głównym bohaterem jest młody dżokej Krzysiek Salomon (Tomasz Ziętek), który ciężko trenuje, marząc o wielkiej sportowej karierze. Udział w najważniejszej gonitwie w Polsce – Wielkiej Warszawskiej – wydaje się być spełnieniem marzeń chłopaka, im bardziej jednak zacznie poznawać świat, do którego właśnie wkracza, tym wyraźniej zaczyna rozumieć, jak naiwnie i idealistycznie podchodził do tej branży, szybko bowiem odkrywa, że w rzeczywistości ma do czynienia ze skomplikowaną siecią zależności i potężnych interesów oraz manipulowaniem wynikami.

Chłopak wierzy jednak, że może się to zmienić, zwłaszcza, że po upadku komizmu Polska stanęła u progu prawdziwej rewolucji, a wielu liczy, że nowa rzeczywistość okaże się lepsza. W świecie korupcji i nieczystych zagrywek nie jest jednak łatwo pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?