Pogrzeb babci Barona. "Trzeba to przeżyć. Ale jak?". Poruszający komunikat

Babcia Barona była bardzo znaną aktorką. Aleksandra Miliwiw-Baron zagrała w wielu polskich filmach i serialach, m.in. "Wyjście awaryjne", "Pierwsza miłość" czy "Sezon na bażanty". Z wnukiem łączyła ją szczególna więź. Baron o śmierci ukochanej babci dowiedział się tuż przed koncertem. - Moja Babcia odeszła 1 maja wieczorem. Dowiedziałem się o tym 5 minut przed wejściem na scenę z Afromental. Choć moje serce pękło na tysiące kawałków wiedziałem, że muszę wejść na scenę dla Niej i zagrać, oddając Jej tym hołd - wyznał artysta. Aleksandra Miliwiw-Baron miała fascynujący życiorys, który właściwie jest gotowym scenariuszem na film. O swoim życiu aktorka opowiedziała w obszernym wywiadzie, który ukazał się w ramach cyklu "Gwiazdy w Skolimowie". Ostatnie lata babcia Barona spędziła właśnie w słynnym domu opieki w Skolimowie, gdzie miała świetne warunki.

Sandra Kubicka rozpływa się nad pogrążonym w żałobie Baronem. "Trzymasz się bardzo dzielnie. Ja bym nie mogła"

Mieszkam tu trzeci rok. Żyje mi się tu jak w puchu. Jest to znakomite miejsce. Park jest piękny, mieszkanie mam jedno z piękniejszych w całym domu. Jest wspaniała opieka, każdemu życzę takiej starości

- mówiła naszej dziennikarce Monice Tumińskiej-Oparze Aleksandra Milwiw-Baron.

Wiadomo już, że pogrzeb babci Barona odbędzie się w czwartek, 8 maja, na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. Poruszający komunikat w tej sprawie zamieściła żona Daniela Olbrychskiego.

Piękna ta moja Marlena. Pożegnać ją mamy we czwartek 8 maja o 13.00 na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. Trzeba to przeżyć. Ale jak?