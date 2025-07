Smutna wiadomość dotarła do mediów za pośrednictwem prezydenta Dąbrowy Górniczej. Tam w wieku 47 lat zmarł Damian Krępa, znany jako Bas Tajpan, wokalista reggae, hip-hopu i raggamuffin.

Ostatnie pożegnanie Bas Tajpana

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Damiana Krępy – znanego wielu jako Bas Tajpan – mieszkańca naszego miasta, wyjątkowego artysty, a przede wszystkim dobrego człowieka. Bas Tajpan był nie tylko utalentowanym muzykiem, ale również osobą o wielkim sercu. Zawsze gotów do pomocy innym, angażował się w życie miasta i wspierał tych, którzy tego potrzebowali. Poza muzyką, jego pasją były klocki Lego

- napisał w mediach społecznościowych prezydent Dąbrowy Górniczej.

Bas Tajpan był ważną postacią na polskiej scenie muzycznej, szczególnie w kręgach reggae i hip-hopu. Swoją sceniczną przygodę zaczął w latach 90., występował z m.in.: 13 Chilli Pół Fuksa, HaiHaieR, Mustafarai czy Ushat Sound System. Później spółpracował z wieloma znanymi artystami, m.in. Miuoshem, Peją, Fokusem i Emph Gru.

W 2010 roku wydał debiutancki solowy album „Korzenie i kultura”, na którym znalazły się utwory „Potęga majestatu” i „Męka pańska”. Płyta była promowana m.in. teledyskami, a Bas Tajpan jeszcze mocniej zaznaczył swoją obecność na rynku. Dwa lata później, w 2012 roku, ukazał się jego mini album „Wszystko na sprzedaż” stworzony we współpracy z Bob One’em - kolejnym znaczącym nazwiskiem na scenie. Zobacz też: DJ Hazel uhonorowany po śmierci. Wzruszające pożegnanie Daniela Orzechowskiego. Viki Gabor i Julia Żugaj też tam będą!

Poruszające słowa rodziny

W czwartek 17 lipca 2025 roku do mediów dotarła informacja na temat szczegółów ostatniego pożegnania muzyka. Klepsydrę na oficjalnym profilu Bas Tajpana na Instagramie opublikowali jego bliscy. Pożegnali go we wzruszających słowach. Rodzina przypomniała, że zmarł "Najukochańszy Syn, Mąż, Tatuś, Brat, Wujek".

"Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma." Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 19 lipca 2025 roku o godzinie 11.30 przy Kaplicy Cmentarza Głównego w Dąbrowie Górniczej, ul. 11 listopada. Następnie odprowadzimy urnę z prochami Damiana na miejsce spoczynku przy mamie.

i Autor: Instagram/@bastajpan