Śledztwo w sprawie śmierci Grzegorza Blocha

Grzegorz Bloch nie żyje - ta wiadomość wywołała wielki smutek w świecie polskiego show-biznesu. Znakomity stylista był dla wielu naszych gwiazd nie tylko kolegą z pracy, lecz także prawdziwym przyjacielem. Mężczyznę żegnało w mediach społecznościowych wielu celebrytów, m.in. Agata Młynarska i Katarzyna Bujakewicz. Po niespodziewanej śmierci Grzegorza Blocha prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci stylisty. Przeprowadzona została już sekcja zwłok. - Sekcja wykazała m.in. masywne zmiany w płucach. Taki jest wstępny protokół otwarcia. Teraz czekamy na opinię lekarza biegłego, z której może nam wyjść zupełnie coś innego, co będzie skutkowało zmianą kwalifikacji prawnej - mówił Plejadzie Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota. Wiadomo już, kiedy odbędzie się pogrzeb Grzegorza Blocha.

Pogrzeb Grzegorza Blocha. Jest apel ws. ubioru

Informacje o ostatnim pożegnaniu stylisty przekazała Ewa Gil, makijażystka w programach "Taniec z gwiazdami" i Twoja twarz brzmi znajomo", a prywatnie przyjaciółka Grzegorza Blocha. Jak wynika z nekrologu, stylista zostanie pochowany w Porządziu niedaleko Pułtuska. Urna z prochami zostanie wstawiona w kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w poniedziałek, 8 lipca, o godz. 10.30. Ewa Gil zwróciła się też do żałobników ze specjalnym apelem. Chodzi o ubiór na pogrzeb. - Mam niezobowiązującą prośbę, aby ubrać się na biało na tę ceremonię, bo to anielski kolor i wiem, że to bardzo Grzesiowi się spodoba - napisała makijażystka. To, jak myśli o Grzegorzu Blochu po jego śmierci, chwyta za serce.

Grzegorz Bloch w swojej bogatej karierze współpracował z takimi sławami jak: Agata Młunarska, Anna Korcz czy Bogna Sworowska. W zawodzie pracował niemal 30 lat. O śmierci stylkisty poinformowała na Facebooku jego siostra. - Z wielkim żalem chcielibyśmy poinformować że odszedł wspaniały człowiek Syn, Tata, Brat, Przyjaciel wielu osób. Pogrążona w żalu rodzina i przyjaciele. Dziękujemy wszystkim za słowach otuchy i wsparcie - napsiała zrozpacvzona kobieta