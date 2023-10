Pogrzeb ikony TVN na Rynku. Szczegóły ostatniego pożegnania Macieja Trojanowskiego

Ta wiadomość bardzo zasmuciła miłośników kultowego programu TVN "Nie do wiary". Nie żyje Maciej Trojanowski, człowiek, który przez 11 lat prowadził ten program i próbował wyjaśniać ludziom zjawiska nadprzyrodzone. - Zjeździliśmy razem pół świata. Wspólnie przemierzyliśmy setki tysięcy kilometrów, spędziliśmy razem tysiące godzin w studiu i w terenie. Zrobiliśmy ponad 300 odcinków NDW. Słowem spędziliśmy razem kawał życia. Przyjdzie kiedyś czas, żeby to opisać. Dziś Strefa 11 okrywa się żałobą, bo choć kilkanaście miesięcy temu wróciliśmy do prac nad reaktywacją "Nie do Wiary", to słowa: "Witam w Strefie 11" już nie padną - napisał w bardzo smutnym poście reżyser Maciej Znajdek-Znaniewski.

Przyjaciel Macieja Trojanowskiego podał także szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania ikony TVN. Pogrzeb Macieja Trojanowskiego odbędzie się na Rynku w Starych Babicach. - Wszystkich, którzy chcą pożegnać Maćka, informujemy, że ceremonia pogrzebowa odbędzie się w najbliższy piątek, 20 października, o godzinie 13.00 w kościele mieszczącym się przy ul. Rynek 17 w Starych Babicach - napisał Maciej Znajdek-Znaniewski.

