Pogrzeb Janusza Weissa. Przekazano szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania

Janusz Weiss w ostatnich latach mocno ograniczył swoją działalność dziennikarską. Wszystko przez długą i okrutną chorobę, która toczyła jego organizm. Dziennikarz zmarł 10 marca, a informacja o jego śmierci wstrząsnęła środowiskiem mediów i nie tylko. Słuchacze i widzowie dobrze go zapamiętają. Jego program "Dzwonię do Pani/Pana w bardzo nietypowej sprawie" przez lata przykuwał uwagę słuchaczy. Weiss był założycielem i wieloletnim współpracownikiem Radia Zet, potem słuchać można go było w Programie I Polskiego Radia. W telewizji z kolei komentował wydarzenia polityczne i społeczne. Robił to w "Szkle kontaktowym", ale dał się też poznać jako świetny prowadzący programy: "Miliard w rozumie", "Złoty interes" czy "Fort Boyard".

Pogrzeb Janusza Weissa. Wiemy, kiedy i gdzie zostanie pochowany dziennikarz

Z informacji podanych na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie wynika, że Janusz Weiss spocznie w grobie na Wojskowych Powązkach. Grób znajduje się w kwaterze GII, na miejscu nr 12 w rzędzie "Tuje". Najłatwiej dotrzeć do niego wchodząc przez Bramę Główną Cmentarza od ulicy Powązkowskiej. Uroczystości pogrzebowe z kolei, jak wynika z nekrologu zamieszczonego w gazecie, odbędą się w czwartek, 23 marca 2023 roku, o godzinie 14:00 na Wojskowych Powązkach. "Odszedł nasz Przyjaciel. Janusz Weiss. W smutku i bólu jesteśmy z Maszą, Jasiem i Maksiem. Wanda, Krzysztof, Olga i Kuba Wagnerowie", czytamy.

