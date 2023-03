To może zaskoczyć

Choć choroba sprawiła, że w ostatnich latach Janusz Weiss mocno ograniczył swoje wystąpienia publiczne, to wszyscy pamiętamy go z programów telewizyjnych, ale przede wszystkim z rozgłośni radiowych. Jego program "Dzwonię do Pani/Pana w bardzo nietypowej sprawie" przez lata przykuwał uwagę słuchaczy. Trudno zliczyć, ile niezwykle ważnych dla zwykłych ludzi spraw udało mu się załatwić dzięki tej audycji.

Był założycielem i wieloletnim współpracownikiem Radia Zet, potem słuchac można go było w Programie I Polskiego Radia. Nie unikał telewizji - komentował wydarzenia polityczne i społeczne w "Szkle kontaktowym", dał się też poznać jako świetny prowadzący programy: "Miliard w rozumie", "Złoty interes" czy "Fort Boyard".

Smutną wieść o jego odejściu przekazał 11.03 syn dziennikarza: "Z głębokim żalem i w wielkiej rozpaczy zawiadamiamy, że 10 marca po ciężkiej walce z okrutną chorobą odszedł od nas Kochany Mąż, Wspaniały Tatuś, Człowiek Wielkiej Dobroci. Janusz Weiss"

Wiemy, gdzie zostanie pochowany Janusz Weiss. Wybitny dziennikarz spocznie na Powązkach Wojskowych

Z informacji podanych na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie wynika, że Janusz Alfred Weiss spocznie w grobie na Wojskowych Powązkach. Grób znajduje się w kwaterze GII, na miejscu nr 12 w rzędzie "Tuje". Najłatwiej dotrzeć do niego wchodząc przez Bramę Główną Cmentarza od ulicy Powązkowskiej. Nie podano jeszcze dokładnej daty pogrzebu, jednak zazwyczaj informacje o umiejscowieniu grobu pojawiają się na stronach cmentarza na 2-3 dni przed uroczystościami.

Janusz Weiss nie żyje. Legendarny dziennikarz miał 74 lata