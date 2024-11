Polacy naprawdę to zrobili! "Pianoforte" z prestiżową nagrodą Emmy. Polska na ustach całego świata

Górniak to pikuś przy tym konflikcie z Dodą. Czy te panie kiedyś się pogodzą? "To dobry moment"

Nagroda Emmy to jedno z najważniejszych wyróżnień w branży. Wielka gala, na której bawią się międzynarodowe gwiazdy, co roku przyciąga tłumy zainteresowanych. Tym bardziej warto odnotować, że tegoroczna odsłona imprezy okazała się wyjątkowo szczęśliwa dla... Polski. Dokument "Pianoforte", przygotowany przez Polaków, został bowiem doceniony przez jury konkursu. Międzynarodowa Akademia Sztuki Telewizyjnej i Nauki postanowiła wręczyć nagrodę Emmy za "Pianoforte" jako produkcji zrealizowanej poza Stanami Zjednoczonymi. Teraz zarówno USA, jak i wiele innych krajów na całym świecie, znów usłyszały o Polsce. - No i tak. Mamy Emmy - potwierdził skromnie producent filmu, Maciej Kubicki, który w mediach społecznościowych udostępnił kilka zdjęć z uroczystej gali. Ze szczęścia nie posiada się także reżyser produkcji, Jakub Piątek, oraz autor zdjęć - Filip Drożdź. To ogromne osiągnięcie, z którego zarówno panowie, jak i cała ekipa pracująca przy "Pianoforte", mogą być niezwykle dumni. Szczegóły poniżej.

Gdzie obejrzeć dokument "Pianoforte"? Polacy dostali za ten film nagrodę Emmy

Dokumenty "Pianoforte" to opowieść o dorastaniu młodych pianistów, którzy biorą udział w legendarnym Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. "Paradoksalnie, rozmowy o muzyce i laudacje na temat Chopina nie odgrywają tu pierwszoplanowych ról. Liczy się ludzka strona konkursu. Emocje, stres, wątpliwości i wyrzeczenia wpisane w życiorysy młodych artystów z różnych zakątków świata", podaje serwis Filmweb. Dawno nie było tak dobrego filmu, który w fenomenalny sposób "eksplorował świat muzyki poważnej i kreślił portrety młodych artystów" - wskazano.

Co ciekawe, nagroda Emmy to nie jedyne wyróżnienie, które ma na swoim koncie "Pianoforte". Wcześniej produkcja otrzymała statuetkę Złotych Orłów za "najlepszy dokument", została też wyróżniona podczas Millennium Docs Against Gravity, "Młodzi i Film". Film "Pianoforte" można obejrzeć między innymi na platformie MAX oraz w Player.pl - koproducentem filmu jest właśnie MAX, należący do firmy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

Redakcja "Super Expressu" dołącza się do gratulacji!

Zobacz również inną galerię zdjęć: Gwiazdy na gali Governors Awards: Zmysłowa Jennifer Lopez, Demi Moore, Angelina Jolie z synem...