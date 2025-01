Serialowy syn Ostałowskiej zostanie ojcem! I to w takiej chwili!

"Wspaniałe stulecie" podbiło serca polskich widzów

"Wspaniałe stulecie" w pierwszych tygodniach emisji na antenie TVP wzbudzało duże kontrowersje. Telewidzowie podzielili się na fanów i przeciwników tureckiej produkcji. Jednak dość serial zyskał spore grono wielbicieli i dzisiaj jest swoistym fenomenem polskiej telewizji.

Widzowie z zapartym tchem wyczekiwali na kolejne odcinki, by poznać losy Sulejmana Wspaniałego oraz jego ukochanej Hürrem. "Wspaniałe stulecie" oglądało 40 mln widzów w 60 krajach. Gwiazdy produkcji niespodziewanie zyskali popularność na całym świecie. W centrum zainteresowania mediów znalazła się szczególnie Meryem Uzerli, która wcielała się w postać młodej Hürrem.

Meryem Uzerli to niemiecka aktorka tureckiego pochodzenia. Urodziła się 12 sierpnia 1983 r. w Kassel w Niemczech. Od dzieciństwa marzyła o karierze aktorskiej. Na ekranie zadebiutowała w 2008 r. rolą Britty w serialu "Inga Lindstrom". Na własnej skórze przekonała się, że branża filmowa bywa bardzo kapryśna. Chodziła na przesłuchania, ale telefony nie dzwoniły. W końcu zaczęła pracę w call center. W 2010 roku za namową przyjaciela wzięła udział w castingu do tureckiego serialu historycznego. Po ośmiu miesiącach przesłuchań została wybrana do roli Hürrem.

Meryem Uzerli: Co stało się z gwiazdą "Wspaniałego stulecia"?

Po premierze "Wspaniałego stulecia" z dnia na dzień stała się sławna. Gdy w 2013 roku postanowiła odejść z produkcji, fani byli niepocieszeni. Mało kto wiedział, co tak naprawdę kryło się za jej zaskakującą decyzją. Piękna aktorka czuła się w Turcji niezwykle samotna, tęskniła za bliskimi. Przez dwa lata mieszkała w hotelach.

Wspominała później, że funkcjonowała jak robot - pracowała po kilkanaście godzin dziennie i wracała do hotelu na noc. Z czasem zaczęła cierpieć na bezsenność.

Poza tym wychowywałam się w Niemczech i dostosowanie się do tureckich obyczajów przerosło mnie. Mieszkałam w pięknym hotelu i miałam szofera. Wszyscy się o mnie troszczyli, ale brakowało mi bliskich mi osób, przy których mogłabym czuć się sobą. Za rzadko wychodziłam z roli – wyznała w rozmowie z magazynem "Hürriyet".

W 2013 roku otrzymała statuetkę dla najlepszej aktorki na gali Antalya Television Awards. Nie miała jednak siły, by cieszyć się z nagrody. Po powrocie do hotelu dostała ataku paniki. W szale próbowała wyskoczyć przez balkon. Powstrzymał ją jej partner, Can Ateş.

Byłam w rozsypce. W hotelu roztrzaskałam zdobytą statuetkę. Zachowywałam się jak w amoku. Wybiegłam na balkon i chciałam skoczyć, ale Can mnie powstrzymał. Chciałam zniknąć, umrzeć... Byłam chora na głowę - wspominała później.

Aktorka trafiła do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niej depresję. Okazało się również, że jest w ciąży. Chociaż wiadomość ta była dla niej szokiem, to ciosem była dla niej reakcja partnera, który kazał jej usunąć ciążę. Meryem nie zdecydowała się na ten krok. Dla dobra dziecka zdecydowała się na przerwę w karierze i powrót do ojczyzny.

Na pewien czas zupełnie odcięła się od mediów. Do aktorstwa wróciła na własnych warunkach w serialu "Królowa jednej nocy". Chociaż obecnie rzadko pojawia się na ekranie, to wystąpiła w kilku popularnych produkcjach. W 2021 roku na świat przyszła jej druga córka.

Meryem Uzerli aktywnie działa za to na Instagramie, gdzie prowadzi aż trzy konta. Na głównym można zobaczyć relacje z planów filmowych oraz profesjonalnych sesji. Na drugim dzieli się zdjęciami z podróży. Aktorka od pewnego czasu jest zafascynowana fotografią i na jej trzecim profilu można podziwiać zajęcia, które robi swoim bliskim.

