Polka walczy o koronę Miss Earth! Justyna Roguska podbija Filipiny

Justyna Roguska, 21-letnia studentka zarządzania, marketingu i reklamy na Uniwersytecie VIZJA, pochodzi z Ożarowa Mazowieckiego. Na co dzień działa w branży marketingowej i pracuje jako modelka, ale to nie świat mody, lecz troska o środowisko stała się dla niej najważniejszym celem. W życiu stawia na aktywność i kontakt z naturą – uwielbia nurkowanie, narty i podróże, które dają jej energię do działania.

Zobacz też: To ona została nową Miss Polonia! Kim jest 20-letnia Maja Todd?

Wicemiss Polonia, Justyna Roguska walczy tytuł Miss Earth

Jako certyfikowana nurkini Justyna miała okazję na własne oczy zobaczyć dramatyczne skutki zanieczyszczeń oceanów. To doświadczenie zainspirowało ją do stworzenia projektu edukacyjnego „Młodzi Ambasadorzy Ziemi”, w ramach którego organizuje warsztaty ekologiczne dla dzieci. Poprzez zabawę i kreatywne zadania, takie jak tworzenie ubrań z recyklingu, badanie jakości powietrza czy odkrywanie „supermocy roślin”, uczy najmłodszych, jak troszczyć się o planetę.

Projekt, realizowany przy wsparciu Fundacji Miss Polonia, ma na celu pokazanie, że prawdziwa zmiana zaczyna się od edukacji najmłodszych.

Miss Earth to jeden z czterech najważniejszych konkursów piękności na świecie, obok Miss World, Miss Universe i Miss International. Jego idea narodziła się w 2001 roku na Filipinach i od początku łączy świat mody z misją ekologiczną. Każda z uczestniczek walczy nie tylko o koronę, ale też o tytuł ambasadorki ochrony środowiska.

Hasłem Miss Earth jest "Beauty for a Cause" - piękno w służbie naturze. Laureatki konkursu angażują się w międzynarodowe kampanie proekologiczne i działania na rzecz czterech żywiołów: ziemi, wody, powietrza i ognia.

Za kandydatkami trzy intensywne tygodnie zgrupowania, podczas których uczestniczki wzięły udział w licznych akcjach ekologicznych, warsztatach i konkursach talentów. Justyna Roguska od początku zwracała uwagę naturalnym wdziękiem, profesjonalizmem i autentycznym zaangażowaniem w sprawy środowiska.

Polska piękność zaprezentuje się w finałowej gali w spektakularnej kreacji przygotowanej przez Madonna Atelier, a jej występ będzie transmitowany na żywo w serwisie YouTube (Miss Earth Official) oraz na partnerskich platformach streamingowych.

Choć konkurencja jest ogromna, w konkursie bierze udział ponad 80 reprezentantek z całego świata, wielu ekspertów branży beauty wskazuje, że Justyna może znaleźć się w ścisłej czołówce.

Udział Justyny Roguskiej w Miss Earth to nie tylko prestiżowy moment w jej karierze, ale też ważny głos Polski w dyskusji o przyszłości planety. W dobie kryzysu klimatycznego coraz więcej konkursów piękności stawia na przekaz społeczny, a Roguska idealnie łączy urodę, inteligencję i pasję do ekologii.

Zobacz też: Z konkursu Miss Polonia do "Tańca z Gwiazdami"? Maja Klajda zdradza swoje plany!

Zobacz naszą galerię: Polka walczy o koronę Miss Earth! Justyna Roguska podbija Filipiny

Sonda Czy uważasz, że wybory miss są ustawiane? Tak Nie Może niektóre...