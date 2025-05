Polsat Hit Festiwal 2025. Kayah skradła show! Doda w kropkach i z hasłem na plecach, a buty Sykut przyprawiają o zawał

Polsat Hit Festiwal 2025 to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku, a konferencja prasowa zapowiadająca tegoroczną edycję okazała się prawdziwym świętem polskiego show-biznesu. Event przyciągnął największe gwiazdy sceny muzycznej i telewizji. Kto wyglądał najlepiej na czerwonym dywanie?

Wydarzenie odbyło się w atmosferze ekscytacji i oczekiwania na festiwalowe emocje. Jak co roku, nie zabrakło modowych zaskoczeń, śmiałych kreacji i wyjątkowych osobowości, które zadbały o to, by mówiło się o nich jeszcze długo po zakończeniu konferencji.

Kayah, Doda, Cleo i Paulina Sykut-Jeżyna – ikony stylu na konferencji Polsat Hit Festiwal 2025

Uwagę fotoreporterów skradła Kayah. Wokalistka postawiła na odważny, inspirowany męską modą look, który natychmiast przyciągnął uwagę. Beżowy garnitur w delikatne prążki, oversize’owa marynarka i szerokie spodnie typu palazzo stworzyły spójną, stylową całość. Całość została uzupełniona o duży biały kwiat przypięty przy klapie oraz kapelusz w stylu lat 40. – co dodało całości eleganckiego, wręcz teatralnego charakteru. To stylizacja z klasą, pokazująca, że Kayah doskonale czuje się w modzie vintage i nie boi się bawić konwencją.

Na uwagę tradycyjnie już zasługuje również Doda, która pojawiła się w spektakularnej, czarnej stylizacji w białe grochy. Jej skórzana kurtka z napisem "I don't make mistakes, I married them" była mocnym i ironicznym przesłaniem.

Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na klasykę z nutą nowoczesności. Jej denimowa sukienka bez rękawów w połączeniu z kanarkowożółtą torebką i spektakularnie wysokimi obcasami przyciągała wzrok. Stylizacja była nie tylko elegancka, ale i odważna – jeden nieostrożny krok i… modowa wpadka murowana!

Cleo zaskoczyła fanów i fotoreporterów oryginalną sukienką z kolorowym, komiksowym printem, która idealnie oddawała jej energetyczny wizerunek sceniczny.

Kogo jeszcze zobaczyliśmy na czerwonym dywanie? Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in.:

Piotr Kupicha

Roxie Węgiel

Krzysztof Ibisz

Adam Zdrójkowski

Lanberry

Tadeusz Drozda

Aleksandra Filipek

Agnieszka Hyży

Aleksander Sikora

Edward Miszczak

Polsat Hit Festiwal 2025 – co nas czeka?

Polsat Hit Festiwal 2025 to trzy dni muzycznych emocji i występów największych gwiazd polskiej sceny. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 23–25 maja 2025 roku w amfiteatrze w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie zobaczymy plejadę artystów, którzy przez ostatnie miesiące podbijali listy przebojów.

Transmisję z koncertów będzie można oglądać na żywo w Polsacie, co z pewnością przyciągnie miliony widzów przed telewizory. Festiwal to nie tylko muzyka – to także emocje, wspomnienia i okazja do świętowania razem z ulubionymi artystami.