Polsat Hit Festiwal. Nogi Maryli Rodowicz rozpaliły cały Sopot! Opera Leśna patrzyła tylko w jedno miejsce

Maryla Rodowicz od ponad pół wieku jest wielką gwiazdą najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce. Do tego zawsze wymyśli coś, co przykuwa uwagę widzów. Nie inaczej było w trakcie Polsat Hit Festiwal 2025. Oryginalny strój królowej estrady to był prawdziwy hit. Ale i tak najważniejsze były nogi Maryli Rodowicz. To one rozpaliły cały Sopot!