Polska piosenkarka wystąpiła w klipie z 12-letnią córką. To prawdziwa baletnica! Szczęka wam opadnie

Magdalena Tul ma na swoim koncie wiele sukcesów, także międzynarodowych. W 2011 roku reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji. W czasie polskich preselekcji zdobyła jeszcze większe uznanie niż Justyna Steczkowska w tym roku, bo aż 44,5% wszystkich głosów na dziesięciu uczestników w stawce. Widzowie doskonale znają ją z programów takich jak "Jaka to melodia" czy "The Voice of Poland". Ma na swoim koncie trzy autorskie płyty, a niedawno podpisała kontrakt z amerykańską wytwórnią muzyczną. Na tamtejszym rynku ukazał się jej mini album pt. "Singature of soul".

Jedna z jej piosenek walczyła o nominację do najważniejszej nagrody muzycznej na świecie, czyli Grammy. I choć występowała w Londynie, Włoszech, Portugalii, a niedawno miała okazję wykonywać hymn amerykański podczas prestiżowych wydarzeń sportowych w Atlancie i New Jersey, Magdalena Tul nie zapomina o swoim kraju.

NIE PRZEGAP: Najgorętszy teledysk tego roku?! Magdalena Tul chce nim podbić Amerykę! Jeszcze nigdy nie była tak odważna. WIDEO

Magdalena Tul w poruszającym teledysku z córką baletnicą

Po kilkuletnim okresie, w którym artystka nagrywała wyłącznie po angielsku, Magdalena Tul wraca z polskim utworem "Lustro" - intymną, emocjonalną kompozycją stworzoną wspólnie z synem, producentem muzycznym.

- To muzyczna podróż do wnętrza siebie i relacji z wewnętrznym dzieckiem - mówi Magda.

ZOBACZ TAKŻE: Magdalena Tul zdradza kulisy Eurowizji. Za wszystko trzeba płacić! "Stać mnie było tylko na wiatr"

Piosenka, jak to zawsze w jej przypadku, motywuje do samorozwoju i bycia sobą. W wyjątkowym teledysku, osadzonym w symbolicznej scenografii z ramami luster, artystka tańczy w duecie ze swoją córką Mają, która od kilku lat trenuje balet. Nad choreografią czuwał nauczyciel baletu - tancerz Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Gianni Melfi.

Zobaczcie sami ten poruszający teledysk i taniec matki z córką.