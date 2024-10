Polka walczy o nagrodę Grammy! Magdalena Tul, gwiazda "Jaka to melodia?", robi karierę w Ameryce

Brutalne szczegóły z życia Lime Payne z One Direction! Aborcyjny szantaż i pościgi z siekierą

Okrutne, co przytrafiło się Idzie Nowakowskiej! "To jest podłe". Totalne zbydlęcenie

Co za fryzura! A jeszcze ta torebka...

Ewa Kasprzyk mówi otwarcie o seksie. Za to dostała obrzydliwy HEJT o cmentarzu

Magdalena Tul podbija Amerykę

Cała Polska poznała Magdalenę Tul, gdy została jedną z solistek programu "Jaka to melodia?". Gościła na ekranach naszych telewizorów codziennie aż przez 15 lat. Aż do czasu, gdy w 2018 roku postanowiła odejść z muzycznego show. Skupiła się wtedy m.in. na karierze zagranicznej.

NIE PRZEGAP: Wielka gwiazda po sześciu latach wraca do TVP. Magdalena Tul dla programu "Jaka to melodia?" będzie przylatywać aż z Ameryki

Przed rokiem Magdalena Tul wyjechała nawet do Ameryki. Znalazła tam menadżera, wytwórnię płytową i wydała kilka piosenek. Jedna z nich została właśnie zgłoszona jako kandydatka do słynnej nagrody - Grammy.

Marzę o takiej możliwości od wielu lat, jeśli nie od zawsze. Nie byłoby to możliwe, gdybym nie przeszła pewnej drogi. Musiałam podjąć ryzyko, rzucić wszystko, wyjechać i zacząć nagrywać w USA, żeby w ogóle być braną pod uwagę w procesie zgłoszeń, ponieważ do nagród Grammy utwory mogą zgłaszać tylko członkowie amerykańskiej akademii

- wyjaśnia nam Magdalena Tul.

Jej utwór "Make me believe" do Grammy zgłosiła amerykańska wytwórnia artystki.

Zdaję sobie sprawę, że do samych nominacji jeszcze długa droga, bo trudno na tym etapie konkurować z Billy Eilish, Duą Lipą, Taylor Swift czy Beyonce, ale skoro Polacy świetnie radzą sobie na świecie w innych dziedzinach, takich jak film i sport, to czas zawalczyć również w muzyce! - mówi "Super Expressowi" waleczna Tul. - Jestem bardzo dumna, bo to dla mnie wielki krok! Sam fakt, że mój utwór będzie przesłuchiwany przez członków akademii jest ekscytujący - dodaje.

Miejmy nadzieję, że Amerykanie docenią ambitną Polkę!

Przypomnijmy, że do piosenki "Make me believe" Magdalena Tul nagrała gorący teledysk.

ZOBACZ: Najgorętszy teledysk tego roku?! Magdalena Tul chce nim podbić Amerykę! Jeszcze nigdy nie była tak odważna. WIDEO