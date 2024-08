Magdalena Tul wraca do "Jaka to melodia?". Fani programu są zachwyceni

Magdalena Tul dała się poznać widzom Telewizji Polskiej, gdy 21 lat temu dołączyła do ekipy programu "Jaka to melodia?" jako jedna z trzech solistek, które występowały w każdym odcinku show. Czas pokazał, że z nich to właśnie Magda zrobiła największą karierę. To właśnie ona dzięki swoim warunkom wokalnym śpiewała najtrudniejsze utwory światowych diw, a z drugiej strony potrafiła zrobić na scenie wielkie taneczne show. Wydała trzy dobrze przyjęte płyty w Polsce płyty. Występowała nie tylko na festiwalu w Opolu, ale w 2011 roku reprezentowała nasz kraj w konkursie Eurowizji. Podczas polskich preselekcji miażdżąco pokonała konkurencję, zdobywając ponad 40% wszystkich głosów widzów.

W ostatnich latach Magdalena Tul skupiła się na międzynarodowej karierze. Zdecydowała się na odważny krok i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Do amerykańskich rozgłośni radiowych trafił właśnie jej utwór "Make me believe", do którego artystka nagrała seksowny teledysk.

Magdalena Tul zamieszkała w Ameryce

Ale wyprowadzka do USA nie oznacza, że Magdalena Tul zapomniała o Polsce. Wręcz przeciwnie. Zamierza często bywać w kraju - zwłaszcza, że właśnie zdecydowała się na wielki powrót do programu "Jaka to melodia?". Jak udało nam się dowiedzieć, Magda będzie gwiazdą wokalną specjalnych odcinków programu. Jej powrót do show wzbudził wielką radość wśród fanów programu. Swojemu szczęściu dali oni upust w social mediach TVP i "Jaka to melodia?", gdzie pojawiły się tysiące komentarzy osób zachwyconych tym, że znów będą mogli oglądać Magdę w programie.

"Program "Jaka to melodia?" stał się moim domem, pełnym przyjaciół i współpracowników, którzy kibicowali mi również od zawsze w mojej solowej karierze. Miło spotkać znów znajome, przyjazne twarze po 6 latach. Jestem zaszczycona, że znów zagoszczę w Waszych domach, choć tym razem, już bardziej gościnnie niż na co dzień, ale bardzo cieszę się na te spotkania. Zapraszam Was również do śledzenia mojej drogi w USA, bo wbrew plotkom, nie rezygnuję, po prostu będzie bardziej intensywnie, a ja cieszę się ogromnie, że będę miała tak wspaniały powód aby wracać do Polski" - napisała Magdalena Tul na swoim Instagramie.

Jak udało nam się ustalić, Magdę zobaczymy na scenie programu już w pierwszym odcinku zaraz po wakacjach.

