Polski influencer wziął ślub ze swoim partnerem. To on założył "suknię z welonem"

Dominik Więcek TikToku, gdzie obnaża śmieszności i wyjaśnia zasady języka polskiego. Szczególną popularnością cieszy się jego współpraca z Pauliną Mikułą, z którą dowcipkują sobie razem z nieporadności językowych Polaków. Na samym TikToku Dominika Więcka obserwuje ponad 282 tys. fanów.

Burza włosów panny młodej

Informacja o ślubie Dominika Więcka wywołała w sieci spore poruszenie. Nic dziwnego - niebanalny influencer, stylista i fotograf postawił w tym dniu na oryginalność. Długie, pomarańczowe włosy są znakiem rozpoznawczym Dominika Więcka i jak się okazało przepięknie się prezentowały rozpuszczone na kremowej, długiej, koronkowej sukni.

Dominik Więcek na co dzień realizuje się nie tylko jako "żarowniś" z tematów zebranych wokół języka polskiego. To przede wszystkim stylista, fotograf, tancerz i choreograf ruchu i to właśnie praca dominuje na jego profilu na Instagramie. W weekend ten człowiek wielu talentów zaskoczył wszystkich zdjęciami z własnego ślubu!

Ślub jak z bajki

Ceremonię zorganizowano na łonie natury. Dominik przypłynął z mężem łodzią, a na fotografiach Piotra Dynarskiego możemy podziwiać czułe kadry z uroczystości. Widać artystyczne dusze Państwa Młodych. Oprócz łódki była jazda konna, pan młody nosił pannę młodą na rękach, a weselnicy bawili się szampańsko. Uroczystość wyglądała prawie jak z bajki.

Gratulacje w komentarzach złożyły m.in. Julia Kamińska i Red Lipstick Monster.

