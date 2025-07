Kiedy w mediach pojawiła się wiadomość, że pierwsza wokalistka zespołu Łzy nie żyje, zrobiło się strasznie. Takie wnioski wyciągnął Świat Gwiazd po lekturze wypowiedzi założyciela i lidera Łez na Tik-Toku. Tam lidrer Łez napisał kilka zdań o swojej pierwszej dziewczynie, która miała śpiewać w Łzach.

Ania Wyskoni nie była pierwszą wokalistką Łez

Adam Konkol założył zespołu Łzy. Po drodze zmieniał się skład, a aktualnie istnieją dwie grupy pod tą samą nazwą. Jako pierwszą wokalistkę grupy wszyscy kojarzą Anię Wyszkoni. Ale nie taka jest prawda, według słów Konkola na Tik-Toku. Tam pod nowymi wersjami starych przebojów Łez z kolejną wokalistką, internauci zaczęli pytać o pierwowzór.

Przecież słychać, że to nie jest pierwsza wokalistka.

Pierwsza wokalistka zespołu Łzy niestety już nie żyje, pozdrawiam

- odpisał Konkol.

Sylwia, moja pierwsza dziewczyna […] Niewiele z tego czasu pamiętam, ale szkoda, że umarła, bo na pewno by mnie wspierała, wiadomo Ania była pierwszą oficjalną

- wyjaśnił Konkol na Tik-Toku.

Sam Konkol jeszcze w innym miejscu tej samej dyskusji na Tik-Toku napisał, że "pierwsza była Agnieszka", nawiązując zapewne do tytułu największego przeboju Łez. Jaka jest prawda?

Tylko u nas radosna nowina od Konkola!

Postanowiliśmy sprawdzić u źródła, czy to co było na Tik-Toku to prawda i czy pierwsza wokalistka Łez żyje. Początkowo Adam Konkol potwierdził, że niestety Sylwia, pierwsza śpiewająca w Łzach dziewczyna nie żyje.

Pierwsza była Sylwia, druga była Bożena. Trzecia Ania. Sylwia niestety nie żyje.

Ale na tym nie koniec tej historii!

Po naszej publikacji Adam Konkol ponownie skontaktował się z nami. I tym razem miał radosną nowinę!

Sylwia żyje! Nasza pierwsza wokalistka żyje! Napisała do mnie jej córka. Okazało się, że nastąpił niefortunny zbieg okoliczności, pomyliłem dwie Sylwie. Miałem wtedy 18 lat i dwie dziewczyny o tym imieniu. Jedna z nich faktycznie nie żyje, ale to nie ona śpiewała z nami w zespole

- przekazał nam szczęśliwy Konkol.

Ile jest Łez w Łzach?

Adam Konkol od lat twierdzi, że nie wszyscy grają fair. Szczególnie "pije" tu do Ani Wyszkoni, która wykonuje solowo przeboje Łez.

Pierwszy skład zespołu Łzy działa pod oficjalną nazwą i jest uznawany przez Urząd Patentowy. Tworzą go Sara Chmiel-Gromala grupa muzyków lat związanych są z zespołem. Ta formacja przygotowuje się do jubileuszowych koncertów z okazji 30-lecia działalności.

Drugi skład zespołu Łzy, prowadzony przez Adama Konkola, powstał w 2021 roku po rozłamie w grupie i działa niezależnie od oficjalnej formacji uznawanej przez Urząd Patentowy. W tej odsłonie zespołu na wokalu występuje Paulina Titkin130725

