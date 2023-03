Popławska zbiera kasę dla kuzynki. „W jej główce zamieszkał nieoperacyjny, glejakowaty stwór”

Aleksandra Popławska z dostała całą masę życzeń i dobrych słów z okazji urodzin. Poprosiła jednak o coś więcej. Z tej okazji założyła zbiórkę na pomagm.pl. Aktorka prosi o pieniądze dla wspanialej dziewczynki, dzielnej i pełnej życia, która z dnia na dzień zaatakowała bardzo poważna choroba. - Dziś są moje urodziny i w tym dniu mam tylko jedno marzenie. Chciałabym, żeby moja mała pięcioletnia kuzynka Marcelinka była zdrowa - zaczyna swój wpis Popławska.

W główce Marcelinki zamieszkał nieoperacyjny, glejakowaty stwór który chce przejąć nad Marcysią kontrole

Dziewczynka nie poddaje się, dzielnie walcząc z nowotworem przebywa. Obecnie przebywa w Centrum Zdrowia Dziecka, choć jeszcze dwa tygodnie temu wydawała się zupełnie zdrowa. Diagnoza spadła na rodzinę jak grom. - Marcysia od dwóch tygodni przebywa w Centrum Zdrowia Dziecka na onkologii dziecięcej. Jeszcze dwa tygodnie temu była zdrową energiczną, charakterną dziewczyną, okazało się jednak, że w jej główce zamieszkał nieoperacyjny, glejakowaty stwór który chce przejąć nad Marcysią kontrole, osłabił ją bardzo i każdego dnia rodzina walczy o kolejny dzień.

Straszna diagnoza nie przekreśla szans dziewczynki, a jej rodzice walczą o każdy dzień z córką

W dalszej części wpisu Popławska podkreśla, że ta trudna diagnoza, to jeszcze nie wyrok. Zarówno ona, jak rodzice dziewczynki i cała rodzina są przekonania, że trzeba walczyć z potworem, jakim jest nowotwór. Na to są jednak potrzebne ogromne pieniądze - nie tylko na leczenie, ale tez na to, by rodzice mogli być z dzieckiem każdego dnia. Ważne jest tez poszukiwanie nowych metod walki z chorobą. Dlatego Aktorka prosi o wsparcie, liczy się każda złotówka. - Mimo trudnej diagnozy wiemy, że medycyna to nie matematyka i mamy nadzieję na to, że ta mądra i wyjątkowa dziewczynka pokona potwora. Żeby pomoc rodzinie w walce założyłam zbiórkę. Wiem, że zdrowia nie można kupić ale to jedyny sposób, żeby wesprzeć rodzinę w walce, w byciu blisko córki, w poszukiwaniu różnych metod leczenia. Medycyna rozwija się i każdy dzień może gdzieś na świecie przynieść nieoczekiwane rozwiązanie.

Na koniec aktorka dodaje: - Życzę Wszystkim dużo zdrowia bo mając je z całą resztą problemów można sobie poradzić. Link do zbiorki zamieszczam w BIO. Dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe. Niech spełni się to jedno… Jeśli ktoś nie może wspomóc wpłatą to poproszę o wysyłanie dobrych myśli. Dziękuję.

