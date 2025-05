Portugalia na Eurowizji 2025: Zespół NAPA z poruszającą balladą „Deslocado”. Kim są i o czym śpiewają?

Ukraińscy artyści na Eurowizji przypominają polskiego Madoxa. Trzeba go wysłać na Eurowizję!

Na scenie Eurowizji 2025 Portugalię reprezentuje zespół NAPA z melancholijnym utworem „Deslocado”, który po portugalsku oznacza „wyobcowany” lub „przesiedlony”. To nastrojowa ballada indie-popowa, która opowiada o tęsknocie za domem, samotności i poczuciu zagubienia we współczesnym świecie.

Zespół NAPA pochodzi z Madery i powstał pod nazwą Men On The Couch, którą później zmienili na NAPA, przechodząc na twórczość w języku portugalskim. Ich styl to połączenie indie-popu, alternatywy i akustycznej wrażliwości, inspirowane takimi artystami jak Arctic Monkeys czy Caetano Veloso.

O czym śpiewa NAPA w „Deslocado”?

Tekst piosenki, napisany przez João Guilherme Gomesa, porusza temat życia z dala od rodziny i ojczyzny. Refren „Mãe, olha a janela que eu tou a chegar a casa” („Mamo, spójrz przez okno, wracam do domu”) to wzruszające wołanie o bliskość i powrót do korzeni.

„Deslocado” zdobyło ogromną popularność w Portugalii, sięgając szczytów list przebojów i zdobywając platynowy status. Zespół wygrał Festival da Canção 2025, dzięki czemu zapewnił sobie miejsce na eurowizyjnej scenie w Bazylei.

Minimalistyczny, poruszający występ NAPA na Eurowizji 2025

Podczas występu na Eurowizji NAPA postawił na prostotę i emocje. Scena została utrzymana w minimalistycznym stylu, bez zbędnych efektów – wszystko po to, by skupić uwagę widzów na tekście i emocjonalnym przekazie.

Czy Portugalia z tak subtelną, a zarazem poruszającą propozycją jak „Deslocado” awansuje do finału? Przekonamy się już niebawem podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2025!

